banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri

TOBB Bursa KGK’dan üreten kadınlara destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa’daki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini satın almacılarla buluşturdu. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi ürünlerini iş dünyası temsilcilerine tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma imkanı buldu.

BURSA 05.12.2021, 13:49
TOBB Bursa KGK’dan üreten kadınlara destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa’daki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini satın almacılarla buluşturdu. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi ürünlerini iş dünyası temsilcilerine tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma imkanı buldu.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürmesinde önemli bir rol üstlenen kooperatiflere yönelik önemli projeleri hayata geçiren TOBB Bursa KGK, kooperatiflerin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmasını sağlayacak önemli bir buluşma düzenledi. BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi önemli iş bağlantılarına imza attı.

TOBB Bursa KGK Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, kadın kooperatiflerinin üretim ve tedarik zincirlerinde daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bursa’daki kadın kooperatiflerini desteklemek adına çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Sevgi Saygın, “Kadın kooperatiflerimizle düzenlediğimiz istişare toplantısının ardından ihtiyaç analizlerini tamamladık. Bu doğrultuda ilk olarak online eğitim projemizi hayata geçirdik. Altı hafta boyunca düzenlediğimiz 12 eğitime 750’den fazla kadın kooperatif üyesi katıldı. Eğitimin ardından ise kadın kooperatiflerimize pazarlama ve satış konusunda destek olabilmek adına bu etkinliği organize ettik” dedi.

Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri pazarda tüketiciyle buluşturmakta güçlük yaşayabildiğini ifade eden Saygın, “Kadın kooperatiflerimizi şehrimizdeki kurumsal şirketlerle, özellikle satın almacı ve insan kaynakları sorumluları ile bir araya getirecek bir buluşma organize ettik. BTSO’nun 50 bine yakın üyesine duyuru yaptık. Başta otel, restoran ve yerel market zincirlerinin sahipleri olmak üzere çok sayıda firma temsilcisi gün boyunca etkinliğimizi ziyaret ederek, kooperatiflerimizin ürünlerini incelediler. Kadın kooperatiflerimizin satışları arttıkça üretim standartlarının gelişmesinin de çok daha kolay olacağına inanıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay başta olmak üzere BTSO Yönetimine ve ziyarete gelen bütün üyelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kooperatif temsilcileri de TOBB Bursa KGK’nın sunduğu destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık, çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Kadın dayanışması olmadan yol katedilemeyeceğini vurgulayan Işık, “Birçok firmadan yetkililer ile görüştük. Olumlu dönüşler olacağını düşünüyoruz. Bursa KGK Başkanı Sayın Sevgi Saygın ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nagihan Dörtfidan Doğan, kooperatif olarak ihracat ağırlıklı çalıştıklarını, düzenlenen buluşmada güzel bağlantılar kurduklarını belirtti. Doğan, “Buluşma ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen oldukça faydalı geçti. İbrahim Burkay Başkanımıza ve Sevgi Saygın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umutlu geldik ve elimiz boş dönmüyoruz. Kooperatifimiz adına çok verimli görüşmeler yaptık” şeklinde konuştu.

Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Fatma Acar, yeni kurulan bir kooperatif olduklarını belirterek, “TOBB Bursa KGK’nın bizlere çok önemli katkıları oluyor. Daha önce online eğitimlere katılmıştık. Bu buluşmada da firmalarla buluşmak ve ürünlerimizi tanıtmak çok önemliydi. Market zincirleri başta olmak üzere birçok firmadan temsilciler geldi. Geleceğe dönük olumlu gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İznik Üreten Girişimci İşletme Kadın Kooperatif Başkanı Havva Çandar, “Çok güzel bir buluşmaydı. Hayalimizde hep bu vardı. BTSO’daki iş insanları, kadın istihdamına destek verecek işletmeler ile görüşmeyi istiyorduk. Çok güzel gelişmeler oldu. Buluşma beklentilerimizin üzerinde geçti. Sevgi Başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah kadınlar iş dünyasında daha fazla yer alacak” dedi.

BTSO Hizmet Binası atrium alanında gün boyu devam eden etkinliği BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, BTSO Meclis Üyeleri, TOBB Bursa KGK İcra Komitesi Üyeleri ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi ziyaret etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7