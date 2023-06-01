TKM’de sanat müziği konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün düzenlendiği solo konserler serisi çerçevesinde sanatseverler Türk Sanat Müziğine doydu.

Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ses sanatçıları Bahar Güldüren ve İlker Cansevdi, Tayyare Kültür Merkezi’nde seçkin bir repertuarla dinleyicilerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu konserde ses ve saz sanatçılarının sergilediği performans seyircilerden büyük beğeni topladı.

Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, sanatçılar Bahar Güldüren ve İlker Cansevdi’ye günün anısına teşekkür plaketi verdi.