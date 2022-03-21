Tiyatroda gün, çocukların

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü’nü sahnede çocuklarla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Sergen Bölük, oyundan önce 2022 ASSITEJ Uluslararası Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü Bildirisi’ni okudu. Okunan bildiride şu cümlelere yer verildi;

"Hayal gücünün korkuya galip gelebilmesi için canlı performans ve tiyatroya en çok şimdi ihtiyacımız var. Çocuk ve gençler için tiyatro ve performans üreten sanatçılar, tam da bugün cesaret ve haklılıklarını kuşanıp, dünyanın her yerinde çocuk ve gençlere rahat bir nefes alıp, katarsis yaşayabilecekleri, içlerindeki sevinci ifade edebilecekleri alanlar açabilirler."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Kırmızı Duvar adlı çocuk oyununu Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu günü nedeniyle ücretsiz oynadı. Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisi, oyun boyunca şarkılara eşlik ederek devam etti. Oyunun sonunda Şehir Tiyatrosu oyuncuları tüm çocukları sahneye alarak, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.