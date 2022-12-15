Tiyatro oyununun gelirini Tıp Fakültesine bağışladılar

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER), “Hayata Tutunuyoruz” projesine destek vermek için sahnelediği Bağışla Beni isimli tiyatro oyunundan elde ettiği gelir ile cerrahi set alarak, organ nakli ameliyatlarında kullanılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bağışladı.

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar’ın yazıp yönettiği ve BUSADER üyelerinin gönüllü olarak oynadığı Bağışla Beni oyunundan kazanılan gelir ile cerrahi set aldı. Dernek üyeleri, aldıkları cerrahi seti hastalara şifa olması amacıyla BUÜ Tıp Fakültesi’ne bağışladı. Devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, BUSADER Federasyonu Genel Başkanı Zerrin Özgüle, BUSADER Başkanı Tülin Günbatılı, Prof. Dr. Bülent Oktay ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Yapılan bağışın kendileri adına çok kıymetli olduğunu vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, topluma hizmet görevi bulunan üniversitelerin bu görevleri yaparken tek başına her soruna yetişemediğini kaydetti. Sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği hassasiyet sayesinde eksikliklerin daha hızlı giderilebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite olarak eğitim-öğretim, bilimsel faaliyet ve topluma hizmet konularında çalışmaya devam ediyoruz. Bunları yaparken bir takım eksiklikler ortaya çıkabiliyor. Bu eksikliklerin hızlıca giderilmesi de sadece devlet imkânlarıyla maalesef mümkün olmuyor. O yüzden hayırseverlerin desteklerine çok ihtiyaç duyuyoruz. BUSADER’in yaptığı bu bağışı son derece anlamlı ve kıymetli buluyoruz. Kendilerine müteşekkir olduğumuzu iletiyor, yapılan bağışın bu organizasyonda emeği geçen herkese aynı zamanda dua olarak geri döneceğini bildirmek istiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

Kullanım ömrünü doldurmuş aletler yenilendi

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise dernek ile uzun süredir irtibatta olduklarını ve daha önce de kendilerinden kıymetli bağışlar aldıklarını hatırlattı. Bağışla Beni isimli oyundan bir gelir elde ettiklerini ve bu gelir ile Tıp Fakültemize bağışta bulunmak istediklerini söylediler. Bizler de eksik noktalarımızı kendilerine aktardık. Burada en acil ihtiyacımızın mikro cerrahi setler olduğunu söyledik. Mevcut setlerimiz 15 yıllık ve artık kullanım ömrünü doldurmuş aletlerdi. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Toplanan miktarın yetmediğini görünce yine aralarında bir organizasyon yaparak eksik kalan miktarı da toplamayı başardılar. Bugün de bizlere alınan yeni cerrahi setleri bağışladılar. Bu mikro cerrahi seti ile organ nakli ameliyatları daha sıkıntısız geçecek. Her birine sonsuz teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Destek devam edecek

BUSADER Federasyonu Genel Başkanı Zerrin Özgüle de Bursa’da toplam 3 defa oynanan oyundan elde edilen gelir ile Tıp Fakültesi’ne yeni bir bağışta bulunmaya karar verdiklerini açıkladı. Daha önce farklı şehirlerde benzeri çalışmalar yaptıklarını kaydeden Genel Başkan Zerrin Özgüle; “Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemize geçmiş dönemde de farklı konularda bağışlarda bulunmuştuk. Tıp Fakültemiz, sadece Bursa’nın değil, tüm Güney Marmara’nın en önemli sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Biz de böylesine önemli bir kuruma elimizden gelen katkıyı vermek istiyoruz. Üyelerimizin gönüllü olarak yer aldıkları Bağışla Beni isimli tiyatro oyunundan elde ettiğimiz gelirle de yine aynı şekilde Tıp Fakültemize ve Hastanemize bağış yapmak istedik. Hocalarımızla görüşerek cerrahi set eksikliğinin giderilmesi noktasında destekte bulunduk. Burada görev yapan hocalarımıza kolaylık, tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.