Tiyatro Günü’nde coşkulu kutlama

Bursa’daki tiyatro sanatçıları, emekçileri ve sevdalıları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü bayram havasında kutladılar.

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından belirlenen ve 1961’den bu yana her yıl 27 Mart’ta kutlanan ‘Dünya Tiyatro Günü’ nedeniyle, AVP Bursa Devlet Tiyatrosu, Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, özel ve amatör tiyatro çalışanları ile tiyatro sanatına gönül verenler Atatürk Heykeli önünde bir araya geldiler. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra duayen tiyatro eleştirmeni ve çevirmen Seçkin Selvi’nin kaleme aldığı Ulusal bildiri ile ABD’den ünlü tiyatro ve opera yönetmeni Peter Sellars’ın yazdığı uluslararası bildiri okundu. Heykel önündeki törenin ardından AVP Devlet Tiyatrosu önüne geçen katılımcılar, Büyükşehir Belediye Bandosu’nun mini konseriyle keyifli anlar yaşadı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği konsere sesleri ve danslarıyla eşlik eden tiyatrocular, günlerini bayram tadında kutladılar.