Tirilye Zeytin Şenliği ile coştu

Kaliteli zeytin üretimi, tarihi ve doğal güzellikleriyle anılan Tirilye’de Zeytin Şenliği coşkusu yaşandı.“En Lezzetli Zeytin, Zeytinyağı ve Meze”yarışmalarının yanı sıra zeytinyağlısabun ve krem yapım atölyelerinin yer aldığı şenlikte coşku,Rumeli Orhan Kemal konseriyledoruğa ulaştı.

Mudanya’nın doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtma çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi; geleneksel hale getirdiği Tirilye Zeytin Şenliği çerçevesinde bu yıl da coşkulu bir etkinliğe imza attı. Şenlik, 30 Temmuz Cumartesi günü Tirilye Sanat Evi’nde Kimya Mühendisi Pınar Bölük tarafından verilen zeytinyağlı sabun ve krem yapım atölyesi gerçekleştirildi. İlk gün etkinlikleri Mudanya Bandosu ve Mudanya Kültür Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseriyle tamamlandı. Şenlikte kurulan stantlarda üreticiler zeytinyağı, zeytin, sabun ve kozmetik ürünlerinden oluşan ürünlerin tanıtımını yaptı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz stantları tek tek ziyaret ederek, katılımcılara hediyeler dağıttı. İki gün boyunca süren etkinliklerde “En Lezzetli Zeytin, Zeytinyağı ve Meze”yarışmalarının yanı sıra dans gösterileri,zeytinyağlı sabun ve krem atölye çalışmaları yer alırken, şenlik Rumeli Orhan Kemal konseriyle doruğa ulaştı.Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,geleneksel hale getirilen şenliklerde, Mudanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Türkyılmaz, “Günümüzde zeytincilik Tirilye’nin birinci derecede gelir kaynağıdır. Dünyadaki tek sofralık zeytin türüdür. Yağ oranı yüksek, ince kabuklu ve küçük çekirdeklidir. Çekirdeğinin diğer zeytin türlerine göre daha az pürüzlü olmasıyla da tanınır. Bir zeytinde olması gereken bütün vasıfları üzerinde taşır. Zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili geleneksel bilgi, yöntem ve uygulamalar, sadece geçmişte kalmış kültürel ritüeller değil, aynı zamanda günümüzde de Mudanyalılar, bizler tarafından yaşatılmaya devam ediyor.Zeytinimizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz şenliğimiz, üreticimize can suyu oluyor. Üreticimize katkı sağlayan etkinliklerimize yaz boyunca hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Mudanya Belediyesi destekleriyle Doğa İçin Sanat Derneği’nin gerçekleştirdiği “Ölümsüz Ağaç Zeytin, Önemi, Bekleyen Tehlike” konulu panel iseTirilye Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz. TİM Başkan Vekili Ali Nedim Güreli, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Erol Çiçek, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Başkanı Fevzi Çakmak’ın katılımıyla düzenlenen panelde zeytini ve geleceğini konuştu.