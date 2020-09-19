Tır LPG tankerine çarptı, 1 yaralı
ORHANGAZİ BURSA KARAYOLU, ÇELTİKÇİ KAVŞAĞI YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR TIR ÖNÜNDE SEYİR HALİNDE OLAN LPG TANKERİNE ÇARPTI. FACİADAN DÖNÜLEN KAZADA TIR’DA YOLCU OLARAK BULUNAN BİR KİŞİ YARALANDI.
Bursa’da tır önünde seyir halinde olan LPG tankerine çarptı. Faciadan dönülen kazada tırda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza, Orhangazi-Bursa Karayolu, Çeltikçi kavşağı yakınlarındaki Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.Ö. (56) idaresindeki 67 EB 025 plakalı sebze yüklü tır, seyir halindeyken H.K. (55) idaresindeki 41 DV 862 LPG yüklü tankere çarptı. Kaza sonucu sebze yüklü tırın yolcu koltuğunda oturan A.A. (54) hafif yaralandı. Kaza sebebiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri kaza da yaralanan A.A. olay yerinde müdahale ederek Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Boş olduğu belirlenen LPG tankeri için ise çevrede güvenlik önlemleri alındı. LPG tankeri daha sonra olay yerinde çekildi ve trafik normale döndü.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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