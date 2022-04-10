banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
TFF’den Uilenberg açıklaması!
TFF’den Uilenberg açıklaması!

TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar’dan lojistik açıklaması

TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar; "Ürettiğini ihraç eden bir ülke olarak doğrudan nakliyat sorunlarımızı hızla aşmamız ve serbest ticaret anlaşmalarımızın daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli adımları hükümet nezdinde atmamız, milli ekonomimiz açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

BURSA 10.04.2022, 12:11
TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar’dan lojistik açıklaması

TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar; "Ürettiğini ihraç eden bir ülke olarak doğrudan nakliyat sorunlarımızı hızla aşmamız ve serbest ticaret anlaşmalarımızın daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli adımları hükümet nezdinde atmamız, milli ekonomimiz açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ve uluslararası kamuoyu tarafından konulan ambargolar, uluslararası ticaretin önemini ve kurallarını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin uluslararası düzeyde çok sayıda ülke ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları da bu süreçte farklı bir önem kazandı. Bu alanda son dönemde yaşanan sorunları ve pandemi sonrasında pazar sıkıntısı dışında lojistik sorunların yaşandığını ifade eden Tekstil Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TESİAD) Genel Başkanı Cüneyt Dizdar; "Ülkemiz son 20 yıllık üretim başarıları ile güçlü bir kalkınma süreci yaşamaktadır. Dünyaya, ’Türkiye’ markası ile ürünlerini ihraç eden ülkemizin önündeki engellerin ardın sıra kalkmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza ve yetkililer ile milletvekillerimize öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün, ülkemiz onlarca ülke ile çok çeşitli sektörlerde ihracat yapmakta ve ithalat oranımız hızla aşağı çekilmektedir. Tekstil sektörünün önemli kentlerinden olan Bursa, ülkemizin de bu alandaki dinamolarının başında gelmektedir. Son dönemde Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin çok çeşitli şehirlerinden üreticilerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın doğrudan ihracat sıkıntıları yaşadığını duymaktayız. Malezya başta olmak üzere birçok ülke ile ilgili yaşanan sorunların aşılması için Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlıklarımız ile Milletvekillerimizi göreve davet ediyoruz. Ürettiğini ihraç eden bir ülke olarak doğrudan nakliyat sorunlarımızı hızla aşmamız ve serbest ticaret anlaşmalarımızın daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli adımları hükümet nezdinde atmamız milli ekonomimiz açısından hayati önem taşımaktadır Tekstil sektörü bugün milyonlarca insanın istihdam edildiği dev bir sektör olmasının ötesinde kentimizin ve ülkemizin en değerli ihracat kapısıdır. Bu hususta sektör temsilcilerinin ve beraberinde diğer sektör temsilcilerinin de sorunlarının ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Sanayicilerimiz ve iş insanlarımızın ile üreticilerimizin gözü kulağı Bakanlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odaları sessiz kalmamalı

Türkiye’nin uluslararası gücünün ana nedeninin üretim ve ihracat ürünleri olduğunu ifade eden TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar; "Ürettiğimiz ürünleri en kısa yollarla doğrudan ihraç ettiğimiz ülkelere satamazsak ve ulaştıramazsak artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle sektörlerimiz daha fazla zor durumda kalacak. Bugün tekstil sanayicilerinin ve iş insanlarının gündeminde olan doğrudan nakliyat kuralları sorunu aslında onlarca sektörümüzü etkilemektedir. Ticaret ve Sanayi Odalarımız ile ilgili komite ve konseylerimiz doğrudan nakliyat sorunlarına sessiz kalmamalıdır. Ankara’da lobi faaliyetleri hızlandırılmalı ve en kısa süre içerisinde tekstil sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimizin yaşadığı serbest ticaret anlaşmalarının ihlali ve akabinde ortaya çıkan doğrudan nakliyat kurallarının işlevselliğinin yitirilmesi süreci sonlandırılmalıdır" dedi.

TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar ayrıca konunun hem Ticaret Bakanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde takipçisi olacaklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 32 52
5. Başakşehir 31 50
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Adanaspor 30 41
9. Manisa Futbol Kulübü 29 40
10. Keçiörengücü 29 38
11. Gençlerbirliği 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Tuzlaspor 28 35
14. Menemen Belediyespor 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
18°
açık