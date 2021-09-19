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Ters şeritten son sürat ilerleyen tır, korkuya sebep oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde gece saatlerinde ters şeritte süratli şekilde seyir halinde olan tır, ölüme davetiye çıkardı.

BURSA 19.09.2021, 18:42
Ters şeritten son sürat ilerleyen tır, korkuya sebep oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde gece saatlerinde ters şeritte süratli şekilde seyir halinde olan tır, ölüme davetiye çıkardı.

Tırı gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntü esnasında korkulan olmazken süratle devam eden tır gözden kayboldu. Şans eseri yolun boş olması olası bir facianın önüne geçti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, polis ekipleri tır sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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