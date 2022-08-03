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Tercih döneminde gençlere Osmangazi Belediyesi’nden destek

Eğitim alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verdi.

BURSA 03.08.2022, 13:57
Tercih döneminde gençlere Osmangazi Belediyesi’nden destek

Eğitim alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verdi.

Osmangazi Belediyesi, gençlerin geleceklerini belirleyecek noktada doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları için harekete geçti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen tercih danışmanlığı hizmeti; Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşti. Danışman öğretmenlere merak ettikleri soruları soran öğrenciler, aldıkları cevaplar sayesinde tercihlerini netleştirdi.

Gençlerin danışmanlık hizmetine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha iyi yetişmeleri ve ülkemizi daha ileriye taşımaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Rehberlik hizmetimizin, gençlerimiz için oldukça faydalı olduğuna inanıyor, kendileri ve aileleri adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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