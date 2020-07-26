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Terasa çıktı atlamak istedi polis vazgeçirdi
İNTİHARDAN POLİS KURTARDI
BURSA 26.07.2020, 19:10
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Bursa’da bir iş merkezinin terasına çıkan ve intihar girişiminde bulunan vatandaş polisin uzun ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçti.
Edinilen bilgilere göre, H.D. (35) isimli şahıs işsizlik ve evinde yaşadığı sorunları sebebiyle Mudanya Belediye İş Merkezinin terasına çıkarak atlayacağını söyledi. H.D’yi terasta gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bina etrafında güvenlik önlemleri alırken, H.D. polis ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda ikna edilerek terastan indirildi. Terastan indirilen H.D. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine götürüldü.
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