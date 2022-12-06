Tencere enflasyonun ateşi düştü

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda enflasyonunun nisan-ağustos dönemine göre, son üç ayda nispeten durgun bir süreç geçirdiğini söyledi.

TÜİK’in verilerine göre Kasım ayı genel enflasyon rakamının 2,88 yıllık enflasyon rakamının ise 84,39 olduğunu belirten Başkan Dönmez, Kasım ayında tencere enflasyonun ise yüzde 6,0 olduğunu ifade etti. 2022 yılı 11 aylık tencere enflasyonun yüzde 114,47 olarak gerçekleştiğini bildiren BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, salgınla geçirilen 2020 ve 2021 yılı sonrasında bu kez Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tüm dünyada gıda fiyatlarını yükselttiğini kaydetti. Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye dâhil tüm Avrupa’nın tahıl ambarı olduğuna işaret eden Başkan Coşkun Dönmez, BM ve Türkiye’nin devreye girmesiyle tahıl sevkiyatında yaşanan sıkıntının giderildiğini, sürecin olumlu etkilerinin eylül, ekim ve kasım aylarında görüldüğünü söyledi.

Dönmez, son üç ayda gıda fiyatlarının nispeten durgun bir süreç geçirdiğini ancak her yıl olduğu gibi sene sonlarında ve Ramazan ayı öncesinde yaşanan gıda fiyatlarındaki hareketliliği tekrar beklediklerini ifade etti. Sektördeki fiyatların sadece gıda enflasyonu ile bağlantılı olmadığını, işçilikten SGK primlerine, enerjiden temizlik ürünlerine kadar birçok girdi maliyetinin söz konusu olduğuna vurgu yapan Başkan Dönmez, açıklamasında şunları söyledi:

“Gıda enflasyonundaki durgun süreç hem bizim hem müşterilerimiz açısından son derece olumluydu. Sektör olarak elbette gıda fiyatlarının bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Ancak yeni yılla birlikte özellikle asgari ücret artışı, doğal olarak bizim sektörümüzde de maliyetleri artıracaktır. Diğer kalemlerde artış olmaması halinde bile, asgari ücretin yansıması bile sadece işçilikten yüzde 15’lik bir yük anlamına geliyor. Diğer öngördüğümüz girdi maliyetlerindeki artış toplamda yüzde 30’lu bulacak. Bu artışı da doğal olarak müşterilerimize sunduğumuz yemek fiyatlarına yansıtmak durumunda kalacağız. Paydaşlarımızın bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.”

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hükümetin EYT çalışmasının sektöre ekstra yük getireceğini belirterek, bu konudaki endişelerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı. Ekonomi yönetiminin, EYT’nin işverene getireceği yüklerin hafifletilmesi konusunda yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını dile getiren Başkan Dönmez, “EYT sonrasında işverenin yükü, tazminat ve emekli çalışanlara ödenecek SSK destek pirimi sebepleriyle artacaktır. Ancak hükümetin 24 ay vadeli KGF Fonu açıklaması tedirginliğimizi hafifletti. Yine emekli çalışanların normal çalışanlara göre yüzde 5 zamlı olan SGK primlerinin fondan karşılanacak olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.