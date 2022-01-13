banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

Tekvandoda Osmangazi başarısı

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları, Liseler Arası Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

BURSA 13.01.2022, 11:23
Tekvandoda Osmangazi başarısı

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları, Liseler Arası Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün okul sporları faaliyet programında yer alan Liseler Arası Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa’nın çeşitli bölgelerinden toplam 32 okulun ter döktüğü turnuvaya, Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcuları damga vurdu.

Kendi okulları adına ter döken Şevval Melek Kambur 55 kilogramda tatamiye çıkarken, Osmangazili ikiz kardeşlerden Melike ve Mihriban Ağralı ise 63 ile 66 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu. Bunun yanı sıra madalya coşkusu yaşayan genç sporcular, Afyon’da düzenlenecek grup maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11