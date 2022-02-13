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TEKNOSAB otoyol bağlantı kavşağı için imzalar atıldı

Bursa’da yüksek katma değerli üretim modeliyle sanayinin dönüşümünü gerçekleştirmek üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçirilen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin (TEKNOSAB) İstanbul-İzmir otoyolu ile bağlantısını sağlayacak kavşağın yapımı için imzalar atıldı.

BURSA 13.02.2022, 12:09
TEKNOSAB otoyol bağlantı kavşağı için imzalar atıldı

Bursa’da yüksek katma değerli üretim modeliyle sanayinin dönüşümünü gerçekleştirmek üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçirilen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin (TEKNOSAB) İstanbul-İzmir otoyolu ile bağlantısını sağlayacak kavşağın yapımı için imzalar atıldı.

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) ve 75. Yıl KOBİ Sanayici Toplu İşyerleri Yapı Kooperatifi’nin (KOTİYAK) İstanbul-İzmir otoyoluna bağlantısını sağlayacak kavşak yapımı için imzalar atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla, TEKNOSAB İdari Binası’nda düzenlenen törende İstanbul-İzmir Otoyolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi Kamulaştırma Protokolü’nü Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, TOSAB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sami Bilge ve KOTİYAK Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Tuğral imzaladı. Kamulaştırması sanayi bölgeleri tarafından yapılacak olan kavşağın yapımını Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü üstlenecek. Otoyol menfezleri yapılan ve araç geçişine uygun hale getirilen 1 km’lik kavşağın yıl sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor. Yine TEKNOSAB bağlantılı Mudanya-Zeytinbağı yol yapımının da kavşakla eş zamanlı olarak tamamlanması planlanıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğu şehir olan Bursa’nın TEKNOSAB ile ölçek ekonomisine geçişe de liderlik edeceğini belirtti. TEKNOSAB’da birinci etapta fabrika inşaatlarının hızla yükseldiğini ve bölgede üretimin başladığını söyleyen Başkan Burkay, “Toplamda 25 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen TEKNOSAB’da ilk fabrikalarımız üretime başladı. Bölgedeki tüm yatırımcılarımızın tam kapasite üretime başlamasıyla kent olarak ihracatta hedefimiz 25 milyar dolara erişmek. Bursamız TEKNOSAB’la ihracata, istihdama ve ekonomik büyümeye daha yüksek düzeyde destek verecek.” dedi.

TEKNOSAB’ı 4 yıl gibi kısa bir sürede yatırım ve üretime hazır hale getirdiklerini söyleyen Başkan Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımız TEKNOSAB’ı başlangıçtan bu yana takip ediyor. Burası Türkiye’nin en hızlı gelişen sanayi bölgesi. Türkiye’de sanayi bölgelerinin ortalama yatırıma hazır hale gelme süresi yaklaşık 15 yıl. Biz burayı sadece 4 yılda üretime hazır hale getirdik. Türkiye’de böyle bir bölge yok. Bölgedeki sanayicilerimiz için özellikle otoyol bağlantı kavşağı büyük önem arz ediyordu. Bugün imzalanan protokolle de TEKNOSAB’ın İstanbul-İzmir otoyoluna bağlantısı sağlanacak. Otoyol, demiryolu ve liman bağlantıları, lojistik merkezleri, altyapısı ve arıtma tesisi ile TEKNOSAB, Türkiye’nin sayılı OSB’lerinden biri olacak. TEKNOSAB’ın güçlü ve alternatifli ulaşım ağına entegre edilmesi, firmalarımıza uluslararası alanda çok önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün sanayicilerimiz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“Bursa üretim ve ihracatın en önemli merkezlerinden”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa’nın üretim ve ihracatın en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa gibi üretim merkezlerinin kaliteli, hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım yatırımları ile desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır bu bilinçle ülkemizin dört bir yanında büyük bir altyapı kalkınma hamlesi başlattık. Bu yönde çok önemli mesafeler aldık. Bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 500 km’nin üzerine çıkarılması, havalimanı sayısının 56’ya çıkarılması, demiryollarındaki büyük atılımlar hepsi bu vizyonumuzun bir neticesi. Bu yatırımların karşılığını ihracat rakamlarında da görebiliyoruz. Geçen yıl 225 milyar dolara ulaşan ihracatımızın önümüzdeki süreçte 500 milyar dolar seviyelerine taşınması hedefleniyor. Bunun olabilmesi için kaliteli, hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım altyapısı olmazsa olmaz. Bu yüzden Bakanlık olarak çok büyük hizmetler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

“TEKNOSAB gibi bir projenin hayata geçmesinden gurur duyuyoruz”

Bursa’da TEKNOSAB gibi bir projenin hayata geçiyor olmasından gurur duyduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakanlık olarak dört elle sarılıp bu sanayi bölgesinin imkanlarını geliştirmek için üzerimize düşen ne varsa hızla yapacağız. Bunun taahhüdünü veriyoruz. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyolunun yapılmasının ardından hem yük hem de yolcu taşıyan hızlı tren hattında da çalışmalara başladık. Yenişehir-Osmaneli hattı ile birlikte Bursa’nın İstanbul ve Ankara bağlantılarını sağlamış oluyoruz. Tabii amacımız Bursa’daki sanayicilerin ürettiği bütün ürünlerin en kısa yoldan denize, limanlara ulaşması. Bu konuda önemli çalışmalar var. TEKNOSAB’ın karayolu bağlantılarını en güzel şekilde hizmete sunacağız. Protokolünü gerçekleştirdik. Liman bağlantılarını da sağlamak için inşallah planlama yapacağız. TEKNOSAB’ın gelişmesi, sanayinin gelişmesi için bu altyapıların güçlü olması gerekiyor. Ulaştırma ve altyapı projeleri akarsu gibi gittiklere yerlere hareketlilik, canlılık getiriyor. Üretimi, istihdamı ve ihracatı artırıyor. TEKNOSAB’ın da burada olması çok kıymetli. Bu proje bizler için de gurur vesilesi.”

“Lojistik merkez için planlama yapacağız”

TEKNOSAB’ın bulunduğu bölgede lojistik merkez kurulması için de hazırlık yapacaklarını kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bu kadar gelişmiş ve büyük bir sanayi alanında yapılan üretimin aktarılması için hem lojistik merkezler hem de karayolu, demiryolu, liman bağlantıları planlanması gerekiyor. Üretim ve ihracatın ulaşımı, transferi için de çalışıp, planlarımızı yapacağız.” diye konuştu.

İmza törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sanayiciler katıldı.

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