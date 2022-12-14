Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “TEKNOSAB 50 bin kişiye istihdam sağlayacak, devasa bir proje” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün Gönü Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Erol Yıldırım ve vatandaşlarla da bir araya gelen Özkan yapılan çalışmaları incelerken hem Karacabey Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Karacabey’de hizmet yağmuru yaşandığını kaydetti. Başkan Özkan,“Normalde 1 baraj bitmeden 2. baraja başlanmıyordu genel teamül olarak ama geçmiş dönem Bakanımız Veysel Eroğlu’na durumu anlatıp, Karacabey’in içme suyuna yönelik yıllardan beri şehir efsanesi haline gelmiş Gölecik Barajı’nın inşaatını başlatmaya vesile olduk, Yeşildere Barajı bitme aşamasında. Elbette şimdiki bakanımızSayın Vahit Kirişçi’nin de alakası ve konuyu yakından takip etmesi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında, İstanbul otoyolunun Karacabey’den girişinin çıkışının olması, ilçemize ciddi bir şekilde avantaj sağladı. Hızlı tren çalışmaları başladı, hem Hürriyet Mahallemizde hem de Taşlık Mahallemize 2 tane istasyonu olacak. Ayrıca TEKNOSAB 50 bin kişiye istihdam sağlayacak, devasa bir proje. Türkiye’nin şuandaki en büyük projesi, bunun yanında yılların kangren olmuş asbestli içme suyu boruları, yetmeyen kanalizasyon boruları ve yağmur suyu şebekesi komple yenileniyor.Gelecek 100 yıla hitap edecek inşaat gerçekleştiriliyor” dedi.

“Çalışmaları gezmeye 1 gün yetmez”

Özkan,“Karacabey’de yapılan çalışmaları gezmeye kalksanız 1 gün yetmez” diyerek, merkez ve kırsalda süren çalışmalara vurgu yaptı. 6 yerde altyapı çalışması olduğuna dikkat çeken Özkan, ilçenin genelini bir bütün olarak kabul ettiklerini ve merkez ile kırsala eşit hizmet sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. Özkan,“Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gasilhane inşaatı, yeni itfaiye binası ve kültür merkezi inşaatları devam ediyor. Spor salonumuzu tamamladık, vatandaşlarımız burada 7’den 70’e spor yapma imkanına kavuşuyor. Servisle alıyoruz spor yapmak isteyen çocuklarımızı, hanımlarımızı, vatandaşlarımızı, spor yaptıktan sonra yine servisle bırakıyoruz. Tüm bunlar olurken araç filomuzu da yeniledik. Artık kiralama yapmıyoruz, 3 yıllık kiralama bedeli olarak vereceğimiz parayla belediyemize yeni araçlar kazandırıyoruz. Bununla birlikte,Gençlik Merkezi inşaatımız da bitme aşamasında.Aşevinden kültür merkezine, gençlik merkezinden spor salonlarına kadar pek çok alanda çalışmalar sürüyor. Halısahalar yapıyoruz hem merkeze hem kırsala, her alanda eksiklikler tamamlanmaya çalışılıyor”diye konuştu.

Başkan Özkan, Karacabey Ticaret Borsası tarafından yıkılan Cumhuriyet Okulunun ek binasının inşaatının da devam ettiğini ve bununla birlikte 14 Eylül Okulunun inşaatının da hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek,“Bakıldığında başka ilçeleri kıskandıracak çalışmalar tüm hızıyla Karacabey’imizde devam ediyor. Gönü Mahallemize geldik, 3 mahallemizde de parke taşı çalışmalarımız var.Bununla birlikte arazi yolu çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz 4 mahallede de halısaha çalışmalarımız var, bunlar devam edecek. Altyapı çalışmaları bittikten sonra üst yapıya; kültürel, sportif, sosyal faaliyetlere daha fazla eğilme imkanı bulacağız. Bütün bu çalışmalarımızın başta şuanda içerisinde bulunduğumuz Gönü Mahallemize,Karacabey’imize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a olmak üzere il başkanımıza, bölge milletvekilimiz Mustafa Esgin’e, diğer milletvekillerimize, bakanlarımıza, tabi herşeyden önce de bizim bu işleri yapmamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun”ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Erol Yıldırımda,“Karacabey Belediye Başkanımıza yapmış olduğu yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Her konuda bizi kırmadığı için kendisine minnettarız. Çok güzel hizmetler alıyoruz. Başkanımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün kurumlarımızdan memnunuz. Bizlere 1 araç dediniz, 5 araç gönderdiniz. Karacabey Belediyesi şantiyesi bize çalıştı.Allah razı olsun” diye konuştu.