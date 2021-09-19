Teknoloji üssünde dijital iş birliği

Türkiye’nin önemli teknoloji geliştirme bölgelerinden ULUTEK Teknopark, veri merkezi hizmetleri sunan PENDC firması ile kapsamlı iş birliği için kolları sıvadı. İş birliğinin, üniversite-sanayi iş birliği modeline önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Bursa’da uluslararası düzeyde faaliyetlerini yürüten veri merkezi PenDC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz’ü ziyaret etti. PenDC hakkında bilgiler veren Ünal, “Bilişim sektörümüzün gelişimini sağlamak amacıyla yürütülebilecek ortaklaşa projelere her zaman açığız” dedi.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin sektörel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Sektörümüzün Bursa’daki buluşma noktası ULUTEK Teknopark, firmalara verdiği eğitimler ve organize ettiği etkinlikleriyle kentimize uluslararası anlamda hizmetler sunuyor. Üniversite-sanayi iş birliği modelinde PenDC olarak biz de Bursa’mızda ve ülkemizde bilişim sektörüne katkı sağlamak istiyoruz. Ülkelerin küresel ölçekteki yerini bilim ve teknolojinin belirlediği günümüzde, girişimcilik ekosisteminin canlandırılması noktasında çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek üç lokasyondan beslenen kuruluşumuz ile son teknolojilere uygun olarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu noktada firmalara çeşitli avantajlar sunarak bilişim sektörünün geleceğine odaklanan ve inovasyon merkezi konumunda bulunan ULUTEK’e sektörümüz adına teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bursa’daki bilişim firmalarının sektörel rekabet ortamını desteklediğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Karagöz de “Kentimizde, teknolojiye dayalı üretim altyapılarını sağlamlaştıracak firmaların yer alması, bizi çok mutlu ediyor. Veri merkezi olma özelliği taşımasıyla Bursa’da önemli bir ihtiyacı karşılayan PenDC’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. ‘Gelecek İçin İnovasyon’ düşüncesinden hareketle yola çıkan firmalara, iş birlikleri noktasında destek sağlamaya devam edeceğiz. Veri güvenliği ve veri sürekliliği konusunda ‘yedekliliğin yedekliliği’ sistemini oluşturan ve üniversitelere sektörel eğitim anlamında destek veren PenDC’yi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.