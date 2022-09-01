TEKNOFEST’teki BUÜ standına büyük övgü

Samsun’da gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliklerinin kurumsal paydaşlığını üstlenen Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) açtığı standı ziyaretçiler tarafından büyük beğeni kazandı.

Hazırladıkları projeler ve sergiledikleri performanslarla TEKNOFEST’te adından söz ettirmeyi başaran BUÜ öğrencileri, hidrojen enerjili araç kategorisinde UMAKİT Takımıyla, performans kategorisinde en iyi tüketim değerini elde ederek ‘Şampiyon’ olmayı başardı. Ekip aynı zamanda yarışma boyunca gösterdiği performans ve organizasyon kültürü ile diğer takımlara örnek olduğu için ‘Kurum Özel Ödülü’ne layık görüldü.

BUÜ’nün iddialı ekiplerinden bir diğeri FOCUS Takımı ise, TEKNOFEST Serbest Görev İHA Yarışması’nda mansiyon ödülü almayı başardı. TEKNOFEST finallerinde yarışan yapay zeka topluluğu Talos Otonom Araç Takımı da ortaya koyduğu başarılı ekip çalışması ile En İyi Takım Ruhu Ödülü’ne layık görüldü.

Öte yandan TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin sponsorluğunu üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması’nda yer alan LykeAero, 258 takım arasında finale çıkan son 6 takım arasına girmeyi başardı. Takım, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilen final sunumlarında ise jüri üyeleri tarafından En İyi Sunum Ödülü’ne layık görülmüştü.