TEKNOFEST’te ödüller gelmeye devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri tarafından kurulan LykeAero Takımı, TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması’nda ‘En İyi Sunum Ödülü’ne layık görüldü.

BUÜ öğrencilerinin oluşturduğu takımlar TEKNOFEST’teki yarışlarda ödül almaya devam ediyor. TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’ninsponsorluğunu üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması’nda yer alan LykeAero, 258 takım arasında finale çıkan son 6 takım arasına girmeyi başardı. Takım, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilen final sunumlarında ise jüri üyeleri tarafından En İyi Sunum Ödülü’ne layık görüldü.

LykeAero Takımı üyeleri finalde ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve sonraki yıllarda çok daha yukarılarda yer almak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Öğrenciler, kendilerine süreç boyunca destek veren ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan danışman hocaları Prof. Dr. Ali Sürmen başta olmak üzere BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’na, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat’a, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz’e, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ve SKS Daire Başkanlığı’na teşekkür etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da yayımladığı sosyal medya mesajları ile öğrencileri kutladı. Gençleri ayrı ayrı tebrik ettiğini belirten Rektör Kılavuz, TEKNOFEST’te yarışmaya devam eden öğrencilere de başarı dileğinde bulundu.