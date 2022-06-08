TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere yeni çalışma atölyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, bu yıl Samsun’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Yarışları için proje hazırlayan gençleri unutmadı. Kampüs içerisindeki uygun bir mekan öğrencilerin kullanımına tahsis edildi.

TEKNOFEST Yarışları’nda projelerini sergilemek için çalışmalarını hızlandıran BUÜ’lü öğrenci topluluklarına Rektörlükten önemli bir destek geldi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilerden gelen atölye yeri talebini kısa sürede çözüme kavuşturdu. Görükle Kampüsü içerisinde projelerine odaklanmak için uygun bir yer talep eden çocuklar, ULUTÖMER Eğitim Kampüsü yanında yer alan, içinde çalışma alanları ve kafeteryası bulunan bir mekana yerleştirildi. Atölyenin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Genel Sekreter Osman Dikmen, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Atölyenin açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yakın geçmişte öğrencilerin TEKNOFEST Yarışları için bireysel anlamda hazırlıklar yaptığını hatırlattı. Bursa Uludağ Üniversitesi gibi büyük bir üniversitenin, bilim ve teknolojik alanlarda düzenlenen tüm organizasyonlarda en önemli paydaşlardan biri olması gerektiğine inandıklarını aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Biz öncelikle TEKNOFEST için paydaş olabilmek adına adımlar attık ve başvurularımızı yaptık. Buna karşılık olarak TEKNOFEST’te yürütülen çalışmaların hakemliğini yapacak 10’dan fazla hocamızı görevlendirdik. Yine üniversitemiz içerisinde bu işleri takip edecek bir koordinasyon birimi kurduk. Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu hocamızı da sorumlu olarak görevlendirdik. Bu çalışmaların başarıya ulaşması için öğrencilerimizle sıkı bir iletişim ortamı oluşturmak gerekiyordu. Bizler de bunu yaptık” diye konuştu.

Öğrenciler yeni atölyede projelerine odaklanacak

Öğrencilerin bu yarışma için istekli olduklarını görünce onlara fiziki birkaç mekân hazırlama ihtiyacı hissettiklerini söyleyen Rektör Kılavuz; “Öncelikle mevcut binalarımızı gözden geçirdik. Burası aynı zamanda misafir öğrencilerimizin sosyal donatı alanıydı. Bu alanı ikiye böldük ve yarışmalara hazırlanan öğrencilerimiz için geniş bir atölye hazırladık. Güzel de bir yer oldu. Çocuklarımız burada rahatlıkla projelerine çalışabilecekler. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile de görüşmelerimiz sürüyor. Çok daha donanımlı ve kaliteli bir yer için anlaştık. Belediyemiz de inşallah en kısa sürede burayı bitirecektir. O güne kadar bugün için hazırladığımız atölyede öğrencilerimiz çalışmalarını yürütecekler. İnşallah da çok güzel projeler ortaya çıkaracaklar ve yarışmalarda yüzümüzü güldürecek sonuçlar elde edecekler. Ben öğrencilerimizdeki kararlılığı görüyorum ve her birinin başarılı olmak için yoğun bir çaba gösterdiğine gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminin ardından atölyede çalışmalarını yürüten öğrenci topluluklarını ziyaret etti. Projeler hakkında bilgi alan Kılavuz, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.