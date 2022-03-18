Teknofest’e hazırlanan Gürsulu gençlere belediyeden destek

Gençlerin gelişimi için önemli projelere imza atan Gürsu Belediyesi, Teknofest’e hazırlanan Gürsulu gençleri girişimcilik ve mesleki gelişim uygulamalarıyla buluşturuyor.

Teknofest’e hazırlanan Uludağ Üniversite’sinde eğitim alan Gürsulu gençler için düzenlenen kurum ziyaretlerine katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Türkiye’nin kalkınmasında pay sahibi olma hedefiyle projeler üreten gençlerimizin yolunu açmak, gelişmeyi hedefledikleri yolda ilerlemelerine destek olma hedefiyle onların yanında oluyoruz. Kurumların iş tecrübelerinden faydalanmalarını ve sektörleri tanımalarını sağlamak hedefiyle gençlerimiz için kurum ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu hedefle, gençlerimizin bu kez de Ertev’de yapılan çalışmaları incelemelerini sağladık. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmesi yönünde yaptığımız çalışmalarımıza destek olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Geleceğimiz gençlerimizin hayalleriyle daha da aydınlık olacak inşallah” dedi.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi bünyesinde gençlerin gelişimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gençlere sunulan hizmetlerle gençlerin hayallerine giden yolda izleyecekleri yol haritalarını belirlemeleri konusunda destek olunuyor. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda düzenlenen kurum ziyaretlerinde gençler, kurumların işleyişleri hakkında bilgilenmekte ve iş tecrübelerinden faydalanmakta, iyi uygulama örnekleri, eğitimler, mentorluk hizmetleri, sosyal etkinlikler, girişimcilik ve kişisel gelişim programlarıyla desteklenen gençlerin geleceklerini kurmalarında yolları aydınlatılmakta.