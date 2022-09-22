TEKNOFEST kazananlarına ve emekçilerine teşekkür belgesi

Ağustos ayında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük teknoloji festivali olarak kabul edilen TEKNOFEST’te bu yıl Bursa Uludağ Üniversitesi rüzgarı esti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, festivalde üniversite adına görev alan akademik ve idari personel ile başarı elde eden takım üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TEKNOFEST’te ödül kazanan takımlar ile programda görev alan akademisyen ve idari personelle bir araya geldi. Üniversitenin her geçen yıl yükselen bir grafik yakaladığına işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Her şey 3 yıl önce bize gelen bir sosyal medya mesajı ile başladı. Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi teknoloji festivalinde üniversitemizin yeterinde temsil edilmediğine kanaat getirdik. Ardından bir yönetim takımı oluşturduk ve öğrencilerimizi bu konuda teşvik ettik. Selçuk Bayraktar ile bir görüşme yaptık. Paydaşlık konusunda talebimizi ilettik ve kabul etti. Oluşturduğumuz akademik ekip ve koordinasyon ekibi ile takımlarımızı en iyi şekilde motive etmeye gayret gösterdik. Yönetim olarak da elimizden gelen tüm desteği sağladık. Bu işler hemen bir anda çok iyi hale gelmiyor. Ancak bu yıl güzel sonuçlar aldık. İnşallah önümüzdeki sene bu yıldan çok daha iyi olacak” diye konuştu.

Kurumsal anlamda her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Rektör Kılavuz, “Gelecek yıllarda çok daha iyi sonuçlar alabilmek için Üniversite Yönetimi desteğini arttırarak vermeye devam edecektir. TEKNOFEST’in felsefesi ve zihin yapısı hakkında detaylı konuşmaya gerek yok. Artık herkes tarafından kabul edilen bir fenomen haline geldi. Ülke olarak önemli bir heyecan oluşturdu. Bizler de bu festivalin paydaşı olmak ve orada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduk. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun” açıklamasında bulundu.

Programda söz alan Mühendislik Fakültesi Dekanı ve TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise verdikleri desteklerden dolayı Üniversite Yönetimine teşekkür etti. Öğrenci projelerinin sanayicilerden ve sivil toplum kuruluşlarından ciddi destekler gördüğünü ve bu destekler sayesinde projelerin daha çerçeveli hale getirilerek yarışmaya götürüldüğünün altını çizen Dekan Prof. Dr. A. Burak Etemoğlu; “Eminim ki Üniversitemiz içerisinde bu süreç korunmaya ve geliştirilmeye devam edecektir. Bu kulvarda epeyce önemli adımlar atıldı. Öncelikle süreç içerisinde yer alan genç mühendislere, araştırmacılara, doktorlara ve tüm personele teşekkür ediyor, ödül alan veya yarışmalara katılan herkesi de gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Program, toplantıda yer alan ve ULUKOZA’nın yönlendirmeleriyle TUBİTAK’tan 450 bin TL’lik proje desteği almaya hak kazanan öğrencilerin bilgilendirme konuşmaları ve teşekkür belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.