Tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tedavileri sebebi ile okula gidemeyen çocukların derslerinden geri kalmaması için işbirliği protokolü imzaladı.

Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde gerçekleştirilen protokol törenine Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sabit Çelik’in yanı sıra Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yöneticileri katıldı. ’Öğretmenim Elimi Tut!’ adı verilen proje çerçevesinde, çeşitli hastalıkları sebebiyle hastanede tedavi gören ve okula bir aydan uzun süre devam edemeyen, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerini sürdürebilmeleri için hastane bünyesinde açılan sınıflarda öğretmenler tarafından ders verilecek.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bu proje İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bir süredir hastanelerimizde yürütmekte olduğumuz bir projeydi. Hastanelerimizde bazen uzun süre yatarak tedavi hizmeti almak zorunda kalan çocuklarımız oluyor. Bu çocuklarımızın hem eğitimlerinin aksamaması hem de sosyal ortamlarını arada bir değiştirmek adına çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, “Öncelikle pandemi boyunca gösterdikleri fedakar çalışmalardan dolayı tüm sağlık çalışanlarını kutlarım. Çocuklarımız hastanelerde onlara emanet oluyor. Bu birliktelik ile çocuklarımızı beraber yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu protokol ile diğer hastanelerde de Sağlık Müdürlüğümüz ile işbirliğimizi arttıracağız. Önümüzdeki zamanlarda bu sınıflarımızın sayısını arttırıp farklı öğretmenlerimiz ile hastanelerdeki öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlimiz için şimdiden hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Protokolün imzalanmasının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, hastane sınıfında çocuklarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.