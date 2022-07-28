Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start alıyor

Her yıl onlarca fikrin kıyasıya yarıştığı tekstil ve hazır giyim sektörlerinin girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge, teknoloji tabanlı farklı disiplinlerden tekstil ve hazır giyim sektörlerine uygulanabilecek ve ekonomiye değer kazandırabilecek fikirleri olan Türkiye genelindeki girişimcileri bekliyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) yürütücülüğünde bu sene dördüncü kez düzenlenen program ile tekstil ve hazır giyim sektörünün dünyada hızla değişen teknolojiyi yakalaması, nitelikli tekno-girişim fikrine sahip kişilerin fikirlerinin olgunlaştırıp yapılabilir, satılabilir ve ölçeklenebilir girişim haline gelebilmesi için gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Dev bir yarışma atmosferinde network imkânı ve değerli ödüller sunan TechXtile Start-Up Challenge, dereceye giren girişimcilerin iş dünyası ile buluşması ve projesine destek almasına da olanak sağlıyor. Türkiye genelinde ses getiren başarı hikayelerine tanık olan program ile ilgili detaylı bilgi ve tekstil dünyasındaki son teknolojik gelişmelerle ilgili haberler için www.techxtile.net web sitesi ziyaret edilebilir. Türkiye’de inovasyon ve girişimcilik kültürünün yerleşmesinde ihracat ve ülke ekonomisinde değer yaratma ve dünyaya daha fazla Türk markası kazandırma yolunda TechXtile Start-Up Challenge her yıl giderek daha fazla katkı sağlamak amacını taşıyor.

Son başvuru süresi 16 Ekim

Girişimcilerin, 16 Ekim 2022 tarihine kadar programa iki ayrı kategoride başvurabileceklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Level-Up kategorisi, henüz fikir aşamasında, müşterisinin beklentilerini temel seviyede karşılayacak ürünü ya da hizmeti geliştirmekte olan girişimcilere yöneliktir. Bu kategoride yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin ürüne dönüşüm sürecini desteklemeyi hedefliyoruz. Fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin başvuru yapabileceği Scale-Up kategorisinde ise en önemli gereklilik, girişimcilerin programa başvurmadan önce halihazırda girişimlerini kurmuş olmasıdır. Bu kategoride amacımız, potansiyeli olan erken aşama girişimlerin Ürün/Pazar uyumluluğu keşif süreçlerini ve network kurmalarını destekleyerek pazarda başarılı olmalarını sağlamak” dedi.

Kadın girişimcilere özel ödül bu yıl da sürüyor

UTİB Başkanı Engin, iki yıldır uyguladıkları “Kadın Girişimci Özel Ödülü”ne bu yıl da devam ettiklerini belirterek, “Sektörümüzde daha çok kadının girişimci olarak yer almasını arzuluyoruz. Kadın girişimciliği teşvik etmek ve daha fazla kadın iş insanının ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığımız özel ödül sayesinde bu yıl başvuru sayının daha fazla artacağına inanıyorum” diye konuştu.