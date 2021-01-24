Tasarrufta Yıldırım farkı

Yıldırım Belediyesi, Covid-19 salgını kadar dünyayı tehdit eden kuraklığa dikkat çekmek amacıyla başlattığı ‘2 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Damacana Su Hediye’ kampanyası kapsamında hem suların kirlenmesini önlüyor hem de vatandaşlara evde su tasarrufu sağlaması amacıyla ücretsiz musluk aparatı dağıtıyor.

Çevre ve Atık Yönetimi kapsamında hayata geçirdiği örnek projelerle ilklere imza atan Yıldırım Belediyesi, sadece 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirleten atık yağlardan 2 litre biriktiren Yıldırımlı vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni markası Bursa Su’dan 1 damacana hediye ediyor. Bu kapsamda bir yandan içme sularının kirlenmesini önleyerek kuraklığa karşı önemli bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, bir yandan da damacanaların yanında ücretsiz olarak hediye ettiği musluk aparatları ile de vatandaşların evlerindeki musluklardan 3/2 oranında su tasarrufu sağlamasına öncülük ediyor. Şimdiye kadar 200 adet dağıtımı gerçekleştirilen musluk aparatlarının ilk etapta 1000 kişiye dağıtılması hedefleniyor.

İnsan hayatının vazgeçilmezi olan suyun doğru bir şekilde tüketilmesi ile geleceğe yönelik önemli bir adımın atılmış olacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın mevcut suyunu muhafaza etmek için bazı tasarruf pratiklerine yönelmenin gelecek için büyük bir kazanç olacağını düşünerek kuraklıkla mücadele etmek amacıyla bazı projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak “Atık Yağlarınız Suya Dönüşüyor” sloganıyla “2 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Damacana Su Hediye” projesi başlattık. Bunun yanında da evlerimizdeki musluklarımızdan tasarruf sağlamak amacıyla musluk aparatı dağıtımı gerçekleştirdik. Lavabodan döktüğümüz her bir damla su ile Türkiye’nin geleceğinden çalıyoruz ve zaten sınırlı olan su kaynaklarımızı da kullanılamaz hale getiriyoruz. Ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu musluk aparatları ile bir nebzede olsa suyun tasarruflu kullanılmasına katkı sunabiliriz. Bu bizim gelecek nesillere olan borcumuz. Susuzluk tehlikesine karşı en önemli silahımız tasarruf” diye konuştu.