Taş Mektep müze ve akademi olarak yaşatılacak

Mudanya Belediyesi, restorasyonu tamamlanan Taş Mektep’i müze ve akademi olarak kent kültürüne kazandırıyor.

Tirilye’de yıllarca eğitim yuvası olarak hizmet veren Taş Mektep, 30 yıl sonra yeniden kimliğine özgü bir şekilde yaşatılıyor. Mudanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Taş Mektep’in bir bölümü kent müzesi olarak sosyal ve kültürel yaşama kazandırılacak. Yine bir dönem eğitim yuvası olan Taş Mektep’in bu işlevini sürdürmek üzere “Taş Mektep Akademi” çalışmaları da başlatıldı.

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü hazırladıkları Taş Mektep Akademi projesini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a sundu. Taş Mektep Akademi’de atölye ve eğitim odaları, kütüphane, sergi salonu ve etkinlik alanı bulunacak.

Bu alanlarda seramik, fotoğraf, resim, satranç, astronomi, mozaik, drama& tiyatro atölyelerinin yanı sıra öğrencilere yönelik tohum etkinlikleri, bölgeye özgü mutfağın sergileneceği gastronomi çalışmaları planlanıyor. Yine Taş Mektep’te ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle yaz boyunca atölyeler düzenlenecek. İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu İnternational School for Scientific Diving (ISSD Onlus) Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli tarafından bir bölümüne dalış okulu kurulacak.