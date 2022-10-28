Tarımın sultanları bilgilerini yarıştırdı

İnegöl Belediyesi, ilki 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yapılan ’Tarımın Sultanları’ bilgi yarışmasını Kadın Çiftçiler Günü kutlamaları çerçevesinde ikinci kez gerçekleştirdi. 48 mahalleden 144 kadının tarım bilgisiyle yarıştığı bilgi yarışması, renkli görüntüler sahne oldu. Her mahalleyi 3 kişiden oluşan takımların temsil ettiği Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasında 48 takım arasından finale 3 takım kaldı. Bu 3 takım arasında 1’inci, 2’nci ve 3’üncüyü belirlenen final yarışmasında, kıyasıya bir çekişme yaşandı.

Final etabında en fazla soruya doğru cevap veren Çeltikçi Mahallesi takımı 1’inci olup 10 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, İsaören Mahallesi takımı 2’nci olarak 7 bin 500 TL ödül aldı. Çavuşköy Mahallesi takımı ise 3’üncü olarak 4 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren mahalle takımlarına sertifika ve ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Adı belki yarışma ama içinde pek çok anlam ve güzelliği barındırıyor. Burada gerek bilgi ve eğitimin gerek tecrübenin yarıştığını da hissettik. Aramızda çok kıymetli yarışmacılar oluşmuş. 48 mahallemizde 144 yarışmacı bugün burada yarıştı. İnşallah bunu daha sonra geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Hanımefendilerin elinin değdiği her yer kıymetli. İnşallah bunlar daha da pekişerek daha güzel bir noktaya gelecek. Yarışan ve burada bu cesareti gösteren herkes bizim gönlümüzün birincisi. Bunun yanı buradaki puanlamalarla öne çıkan 1’inci, 2’nci ve 3’üncüleri de ayrıca tebrik ediyorum. Çok kritik ve detay sorular vardı. Ancak tüm yarışmacılar müthişti. Ben bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm yarışmacılarımıza, siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.