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Tarımın can suyu BUSKİ’den

Bursa’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle yapılan sulama tesisi yatırımlarıyla da toprağın bereketini artırıyor.

BURSA 17.04.2022, 13:33
Tarımın can suyu BUSKİ’den

Bursa’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle yapılan sulama tesisi yatırımlarıyla da toprağın bereketini artırıyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kent merkezine göçün önlenmesi hedefiyle tarımsal yatırımları hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kaliteli üretimin sağlanması ve ürünlere yeni pazarlar bulunması noktasında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da tarımda güçlü bir altyapı oluşturuyor. Bir yılda birden fazla çeşit ürün alınmasına imkan sağlamak için tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere BUSKİ marifetiyle sulama göletleri ve sulama tesisleri kazandırılıyor. 17 ilçede tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere kazandırılan sulama tesisleri ile ürün çeşitliliğinin artırılması ve böylelikle de çiftçi gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.

Toprak suyla buluşuyor

BUSKİ tarafından yapılan yatırımlar çerçevesinde İznik Tacir ilave sulama tesisi, Mustafakemalpaşa Yalıntaş Sulama Tesisi, İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi, İnegöl Deydinler Sulama Tesisi ve tanker dolum havuzu, İnegöl Tekke tanker dolum havuzu, İnegöl Aşağıballık Pompaj Sulama Tesisi inşaatları tamamlandı. İnegöl Tuzla Sulama Tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 33’e ulaştı. Mudanya Güzelyalı Tanker Dolum Havuzu ile Kestel Soğuksu Basınç Kırıcı inşaatı ve Kestel Çataltepe Sulama Tesisi inşaatı tamamlandı. Kestel Gözede Sulama Göleti’nde fiziki gerçekleşme yüzde 30’larda, Keles Baraklı Sulama Tesisi yüzde 38’lerde devam ederken, Büyükorhan Veletler Sulama Tesisi tamamlandı. Dolgu işlemi devam eden 127 bin metreküp depolama hacmine sahip Orhaneli ikizoluk-Yeşiller Sulama Göleti’nde fiziki gerçekleşme yüzde 40’a ulaştı. Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti inşaatında da fiziki gerçekleşme yüzde 45 seviyesine ulaştı. Bunun yanında daha pek çok mahallede sulama tesisi, sulama göleti ve tanker dolum tesislerinin ihalesi ve inşaat çalışmalı kesintisiz devam ediyor.

BUSKİ her yerde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ’nin her ne kadar içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve arıtma tesisleri gibi yatırımlarla öne çıksa da kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında da önemli altyapı hizmetlerini hayata geçirdiğini söyledi. Tarımda verimliliğinin sulama ile artacağını, bir yılda birden fazla ürün almanın tek yolunun doğru sulama olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa bilinen pek çok özelliğinin yanı sıra, tarım şehri unvanıyla da anılmaktadır. Tabii kent kimliğine karakteristik zenginlik katan tarımın geliştirilmesinin yolu, güçlü altyapıdan geçiyor. Bu doğrultuda tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere BUSKİ marifetiyle sulama göletleri ve sulama tesisleri kazandırıyoruz. Bu bağlamda 14 adet gölet ile 350 kilometre sulama tesisini çiftçimizin kullanımına sunduk. Bursa’da yaklaşık 35 bin çiftçi ailesine sulama desteği veriyoruz. Böylelikle, hem ürün çeşitliliğinin artırılmasına hem de çiftçi gelirlerinin yükselmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

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