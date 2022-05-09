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Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi alanında kalan son bina olan alışveriş merkezinin yıkımına da başlandı.

BURSA 09.05.2022, 14:47
Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi alanında kalan son bina olan alışveriş merkezinin yıkımına da başlandı.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak projede önemli bir mesafe alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen projesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başladı. Çalışmalar çerçevesinde ilk etapta normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binalarda yıkım yapılırken, kamulaştırma süreçlerinin uzaması üzerine geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bölge için ‘acele kamulaştırma kararı’ alındı. Bu kararın ardından da hem kamulaştırma hem de yıkım çalışmaları hız kazandı. Proje çerçevesinde 15’i normal, 33’ü acele kamulaştırma kararıyla toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı. Proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımı için başlatılan süreç de nihayet tamamlandı. Binanın bodrum katlarının kullanılacak olması nedeniyle yıkım kontrollü bir şekilde yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş proje alanında yaptığı açıklamada tarihe saygı amacıyla başlattıkları proje ile Bursa’nın gizli hazinesini gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

"Hayali gerçekleştirmenin heyecanı"

Başkan Aktaş, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin hem dünya hem de Bursa tarihi açısından çok kıymetli bir hazine olduğunu vurguladı. Proje alanı içinde yer alan alışveriş merkezine ait binanın yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili kamuoyunda çok farklı söylemler olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz mart sonu itibarıyla içeride yıkımlara başladık. Ancak bodrum katların kullanılacak olması nedeniyle öyle kepçeyi sokup, diğer binalar gibi hemen yıkamıyoruz. Kimileri buna rant projesi dedi, başka başka söylemler oldu. Ama biz geçmişten bugüne birçok büyüğümüzün hayali olan bir projeyi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"19 bin metrekare alan"

Çok kısa bir süre içerisinde yıkım sürecinin tamamlanacağını ifade eden Başkan Aktaş, şu ana kadar yapılan kamulaştırmalarla 5 bin 500 metrekare alanın açığa çıkarıldığını belirtti. Projenin Tophane ile bütünleşik ele alındığını ve Bursa’ya üç farklı meydan kazandırılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Proje ile 9 bin metrekaresi yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinden oluşan, 19 bin metrekare alan kazanmış olacağız. Bir taraftan da Ertuğrul Bey Meydanı ile alakalı çalışmalar da başladı. Önümüzdeki yılsonuna kadar inşallah bu çalışmaların tamamını bitirmeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Esnafımıza çok teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki 50 yıllık, 60 yıllık bir sorunu çözüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, her türlü fedakarlığı yaptı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hala bilirkişiler yeni rakamlar ortaya çıkarıyor. Anormal uçuk rakamlar çıktı kamulaştırmalarla alakalı ama biz bildiğimizden geri durmadık” diye konuştu.

"Davetkar bir Hanlar Bölgesi"

Projenin bir rant projesi değil tarihi saygı projesi olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Bursa’daki bu hazinenin ortaya çıkarılması gibi bir hayal var. Binalar yıkıldıkça, Ulu Cami’nin minareleri göründükçe çok olumlu dönüşler aldım, teşekkürler aldım. Proje tamamlandığında çok daha davetkar bir Hanlar Bölgesi göreceğiz. Otoparkı ile turist otobüslerinin park alanı ile insanların rahatlıkla dolaşabileceği alanı ile harika bir meydan ortaya çıkacak. Tabii burada işimiz bu proje ile bitmiyor. Başta İpek Han olmak üzere hanların da kendi içerisinde bazı sıkıntıları var. Şimdi onlara da sıra geliyor. Dolayısıyla bu fedakarlığı herkes yaparsa, Cumhuriyet Caddesi gece yarılarına kadar cıvıl cıvıl bir yer olabilir. Bu noktada her bir esnafımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Biz bunun sağlanması için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

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