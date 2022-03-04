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Tarihi camiye Osmangazi hizmeti

Bursa’nın en eski camilerinden biri olan Seydi Nasır Camii’nde Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen abdestlik, tuvalet ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Cuma namazını Seydi Nasır Camii’nde kılan Başkan Mustafa Dündar, Bursa’nın manevi mirasını korumak, gelecek nesillere aktarmak için özenli şekilde çalıştıklarını söyledi.

BURSA 04.03.2022, 15:53
Tarihi camiye Osmangazi hizmeti

Bursa’nın en eski camilerinden biri olan Seydi Nasır Camii’nde Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen abdestlik, tuvalet ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Cuma namazını Seydi Nasır Camii’nde kılan Başkan Mustafa Dündar, Bursa’nın manevi mirasını korumak, gelecek nesillere aktarmak için özenli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Tarihi ve kültürel mirasın yanında manevi mirasın da korunup yaşatılması için önemli çalışmalar gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mollafenari Mahallesi’ndeki Seydi Nasır Camii’nde abdestlik, tuvalet, avlu ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Uludağ yamaçlarında bulunan ve kaynaklara göre 15’inci yüzyılda Buharalı bir tüccar tarafından yapıldığı bilinen Seyid Nasır Camii ve Türbesi, yenileme çalışmaları ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının yanında manevi mirasının korunup yaşatılması adına da çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Burası Bursa’nın en eski camilerinden birisi. Seydi Nasır Hazretleri, Emir Sultan ve Seyyid Usul ile birlikte Buhara’dan Bursa’ya göç ediyor. Buradaki cami ve türbe, 2. Murad döneminde bir hayırsever tarafından yaptırılıyor. Abdülhamid döneminde de cami ve türbede bir tadilat yapılıyor. Bizler de camimizin abdesthanelerini yenileyerek çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Ayrıca cami ve türbenin çevresinde zamanla oluşan bir takım yıpranmalar, tahribatlar vardı. Bu eksiklikleri gidermek için çalışma başlattık. İlerleyen günlerde de camimizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında çalışmalar yapacağız. Tarihi mirasımıza bakmak lazım ki, eserler ayakta kalsın ve ileriye doğru yürüsün. Bu camimiz 15’inci yüzyıllardan günümüze kadar geliyorsa, burada hayır duaları vardır. Bizler de bu hayır dualarından nasiplenebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Mollafenari Mahallesi’nin Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, “Bizler, vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda Osmangazi’nin 136 mahallesinin tamamına hizmet götürüyoruz. Mollafenari Mahallemizde de, göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın talebi ve mahallemizin ihtiyacı doğrultusunda, yol, asfalt, otopark, pazar yeri, muhtarlık ve çok amaçlı salon gibi pek çok hizmet gerçekleştirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Osmangazi’mizin tamamı için hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Dündar, cuma namazının ardından Seydi Nasır Türbesi’nde dua etti.

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