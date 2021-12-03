Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan halılar Bursa’da sergileniyor

Boyası ağaç ve bitki köklerinden yapılan, yüzde 100 koyun yününden oluşan ve tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Yağcıbedir halıları, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

Bursa’da kültürden sanata kadar birçok alanda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da destek olmayı sürdürüyor. Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği tarafından planlanan ‘El Dokuma Halıları Yöresel El Sanatları Sergisi’, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Tayyare Kültür Merkezi’nde açıldı. Boyası ağaç ve bitki köklerinden yapılan, hiçbir naylon ve petrol atığı kullanılmayan, yüzde 100 koyun yününden oluşan ve tamamen elle dokunan birbirinden değerli halılar, sergiyi gezenleri adeta büyülüyor. İlk olarak Orta Asya’dan göç eden Yaycı Yörükleri tarafından dokunmaya başlanan ve tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Yağcıbedir halıları, kadınların yaklaşık 2 ay süren emekleri sonunda hayat buluyor. Zemindeki motiflerin yalınlığı ve renklerinin sadeliğiyle diğerlerinden ayrılan Yağcıbedir halılarının yıllar içerisinde renkleri solmak yerine canlanıyor. Dünyada ‘Türk düğümü’ olarak bilinen Gördes tekniği ile ilmeklenen halıların ömrünün de en az 200 yıl olduğu biliniyor. Sergi, 11 Aralık Cumartesi gününe kadar Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın ‘geleneksel birikimini evrensel konuma taşıyabilen, çalışmalarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adını yazdıran’ görkemli bir şehir olduğunu söyledi. Bursa ipeği ve İznik çinisi başta olmak üzere şehrin zanaat ve halk sanatlarının da evrensel değer haline geldiğini belirten Başkan Aktaş, geleneksel anlamda zengin birikime sahip olduklarını ifade etti. Sadece Bursa’ya özgü değil, Türkiye’nin tüm şehirlerinde yaşatılmaya çalışılan değerlere destek verdiklerini anlatan Başkan Aktaş, “Yağcıbedir halıları, önemli kültürel değere sahip motifleri olan, sade renkleriyle öne çıkan halı türüdür. Ülkemizin güzel değerine sahip çıkan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür ediyorum. Bu sergide yer alan halılar bizlere, tarihi çok eskilere uzanan hikâyeler anlatıyor. Bu değerli ürünler coğrafi işaret de aldı. Umarım geleceğe aktarılmasında serginin de katkısı olur. Sergiye katkı verdiğimiz için mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Yağcıbedir halılarının geçmişinin Orta Asya’dan göç eden ve vergilerini yay yaparak ödeyen Yaycı Yörüklerine dayandığını hatırlattı. Üç bin yıllık tarihin coğrafi işaretle taçlandığını dile getiren Yavaş, tarihi öneme sahip halıların Bursalılarla buluşmasını arzuladıklarını söyleyerek, destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Tüm Bursalıları sergiye davet eden Yavaş, “Eylül ayında ‘Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali yapacağız. Kültür ve sanatımızı geleceğe taşımak için kadınlarımıza nadide halıları dokutuyoruz. Türkiye’de hali hazırda tek dokunan halı Yağcıbedir halısıdır. Türklerin olduğu her yerde kilim, halı gibi çok güzel ürünler vardı. Ama son yıllarda naylon, petrol atığı gibi ürünlere teslim olduk. Teslim olmamak için gayret ediyoruz. Belediye olarak destek veriyoruz. Kadınlarımız da bu destekle beraber kıymetli ürünleri ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sergi, kurdele kesimiyle izlenime açıldı. Kadınlar tarafından bin bir emekle ortaya çıkan ürünleri tek tek inceleyen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından halıların teknik özellikleri ve tarihi hakkında bilgilendirildi. Programın sonunda Ekrem Yavaş, günün anısına Başkan Aktaş’a Yağcıbedir halısı hediye ederken, Başkan Aktaş da Yavaş ipek tablo takdim etti.