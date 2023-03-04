Tamirhane’ye ilişkin fikirler tasarıma dönüştü

Nilüfer Kent Konseyi’nin tüketim kültürüne karşı onarım kültürünü desteklemek hedefiyle geliştirdiği Tamirhane’nin, mekânsal tasarımı, farklı kesimlerden bireylerin beklentileri çerçevesinde yapıldı. Sivil ve esnek bir şekilde yapılan tasarımlar, Nilüfer Belediyesi yönetimiyle paylaşıldı.

Nilüfer Kent Konseyi’nin, doğayla uyumlu döngü oluşturarak iklim kriziyle mücadeleyi hedefleyen bir fikir olarak geliştirdiği ve Nilüfer Belediyesi’nin desteklediği Tamirhane projesinin olgunlaşmasına yönelik yeni adımlar atılıyor. İhsaniye Mahallesi’nde yer alan Tamirhane’nin mekânsal tasarımı için gerçekleştirilen çalıştaylar sona erdi. Mahalle sakinleri, öğrenciler, bölge esnafı, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları gibi kentin her kesiminden katılımcılarla gerçekleştirilen çalıştaylarda ortaya çıkan beklenti, öneri ve fikirler Tamirathane çalıştayında ele alınarak, tasarıma dönüştü. Gönüllü ekipler tarafından sivil ve esnek bir anlayışla yapılan 4 farklı tasarım, ilk olarak Nilüfer Belediyesi yönetimine sunuldu. Estetik kaygılardan öte ihtiyaçlara cevap verecek nitelikteki tasarımlar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile Genel Sekreteri Emre Karagöz’ün de yer aldığı buluşmada, detaylarıyla birlikte paylaşıldı. Sunumları dikkatle dinleyen katılımcılar, görüş ve önerilerini dile getirdi. Tasarımların her birinin değerli olduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nilüferlilere de yapılacak sunumların ardından, beklentileri en iyi şekilde karşılayan, etkileşime açık ve çevresiyle bütünleşen tasarım, Tamirhane’de uygulanacak.