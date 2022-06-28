Taksim Trio ve Yazz Ahmed müzik tutkunlarıyla buluştu

Müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri haline gelen Taksim Trio, Nilüfer Caz Festivali’nde izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Gecede sahne alan Yazz Ahmed de, Ortadoğu’nun manevi seslerini caz müzikle harmanladığı eserlerini seslendirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Nilüfer Caz Festivali, müziğin değerli isimlerini Bursalılar ile buluşturuyor. Balat Atatürk Ormanı’ndaki konser alanında, Ferit Odman Quintet, Pow Trio ft. Nükhet Duru, Umut Ulusoy Band, Birsen Tezer, Elif Sanchez, Dj Amir presents Jazzanova, Deniz Taşar, Burhan Öçal’s Jazz Dream’i ağırlayan Nilüfer Caz Festivali bu kez, Yazz Ahmed ve Taksim Trio’yu müzik tutkunlarıyla buluşturdu. Başarılı trompetçi, besteci ve yapımcı, İngiliz-Bahreynli müzisyen Yazz Ahmed, Ortadoğu’nun manevi seslerini caz ile harmanlayarak oluşturduğu müziklerini Nilüfer Caz Festivali’nde seslendirdi.

Gece, harika bir konserle sona erdi. Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan, Taksim Trio projesiyle Balat Atatürk Ormanı’nda müzik ziyafeti sundu. Müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri sayılan Taksim Trio, festival katılımcılarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hüsnü Şenlendirici klarnetini adeta konuştururken, İsmail Tunçbilek bağlama, Aytaç Doğan da kanun performansıyla herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı. Festival alanını dolduranların zaman zaman eşlik ettiği Taksim Trio, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.