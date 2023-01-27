’Takım çalışması’ eğitimlerine yoğun ilgi

Özhan Akademi, düzenlediği ’Takım çalışması’ eğitimiyle çalışanlarını sertifikalandırıyor.

Özhan Marketler Zinciri bünyesinde 2020 yılında kurulan Özhan Akademi, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra verdiği eğitimlerle çalışanlarını bilgilendirirken, sertifikalarla da onların geleceğine yatırım yapmalarına imkan sağlıyor. Özhan Akademi Toplantı salonundaki eğitimler yoğun ilgili görürken, Feridun Baykara’nın ’Takım çalışması’ hakkında verdiği bilgiler dikkatle takip edildi. Eğitimin sonunda katılımcılara, sertifikaları da takdim edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Özhan Akademi Müdürü Nehir Sarel, "Kurulduğumuzdan bugüne kadar birçok eğitime imza attık. Bu yılda eğitim programlarımızda üyesi olduğumuz Kalite Birliği Derneği ile birlikte eğitimler vermekteyiz. İhtiyaç duyduğumuz eğitimleri belirleyerek yıl içerisinde belirli periyotlarla mağaza müdürlerimizden kasiyer arkadaşlarımıza kadar herkese eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede ilk eğitimimiz olan ’Takım çalışması’ projesini Feridun Baykara tarafından çalışanlarımıza aktarıldı. Tüm çalışanlarımızın hem mesleki, hem de kişisel gelişimleri için eğitim takvimimiz yılsonuna kadar her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek. Birçok alan eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlerimizin sonunda sertifikalarımızı katılımcılara veriyoruz. Bunlar hem kariyer sistemimizde çok etkili, hem de eğitim seferberliğimizle birlikte ortaokul ve lise gibi eğitimlerine de destek veriyoruz. Bu sertifika kariyer yönetimlerinde de önemli bir belge oluyor” dedi.