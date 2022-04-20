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Tahtalı’daki kaçak fabrika üçüncü kez yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi’nde tarım alanına yapılan ve daha önce iki kez yıkılmasına rağmen yeniden inşa edilen üretim alanını, üçüncü kez yerle bir etti.

BURSA 20.04.2022, 15:21
Tahtalı’daki kaçak fabrika üçüncü kez yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi’nde tarım alanına yapılan ve daha önce iki kez yıkılmasına rağmen yeniden inşa edilen üretim alanını, üçüncü kez yerle bir etti.

Nilüfer Belediyesi, karşılaştığı engellere rağmen kent genelindeki kaçak yapılarla kararlılıkla mücadele ediyor. Tahtalı Mahallesi’nde tarım alanı üzerine yapılan ve üretim faaliyeti gerçekleştirilen kaçak yapı, üçüncü kez yıkıldı. Daha önce iki kez yıkılmasına rağmen yeniden inşa edilen üretim alanı, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından bir kez daha yerle bir edildi. Kaçak yapı sahibi, daha önce kendisine yapılan tebligata rağmen kaçak yapıyı boşaltmadı ve üretim faaliyetlerine devam etti.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde yıkım yapılacak alana giderek, ilk olarak kaçak yapının içindeki makine ve eşyaları tahliye etti. Güvenlik önlemleri altında yapılan tahliye işlemi sonrasında, yıkım ekibi devreye girdi. Beton temel üzerine çelik ve panel malzemeden yapılmış üretim alanı, bir kez daha yıkıldı. Nilüfer Belediyesi yetkilileri, kaçak yapılarla mücadelenin hız kesmeden süreceğini vurguladı.

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