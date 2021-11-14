Süt Kardeşler oyunu İnegöllüleri kahkahaya boğdu

İnegöl Belediyesi, Türk tiyatrosunun sevilen oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sahnelediği “Süt Kardeşler” oyununu İnegöllüler ile buluşturdu. Salonu dolduran vatandaşların unutulmaz bir gece yaşadığı iki perdelik oyun, izleyenleri kahkahaya boğdu.

İnegöl Belediyesi, sanatseverleri birbirinden farklı kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Tiyatrosunun sevilen oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, “Süt Kardeşler” adlı tiyatro oyunu ile İnegöllü sanatseverlerle buluştu. 2 perdelik oyunda, Uygur Kardeşler performansları ile izleyenleri kahkahaya boğdu.

İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, unutulmaz bir performansa ev sahipliği yaptı. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanından uyarlanarak daha önce usta oyuncu Nejat Uygur tarafından sahnelenen “Süt Kardeşler” oyunu, bu kez oğulları Süheyl ve Behzat Uygur’un performansıyla izleyici karşısına çıktı. İnegöllü tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük alkış topladı. Geleneksel tiyatronun en asabi komedisinden biri olan oyun; sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri adeta 1950’li yıllara götürdü.

İki perdelik oyunun ardından sahneye çıkan İnegöl Belediye Başkan Yardımcı Rıdvan Kocaağa, Uygur Kardeşlere gecenin anısına hediye takdiminde bulundu.