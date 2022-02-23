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‘Sürdürülebilir Kampüs’ çalışmalarına öğrencilerden proje desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi tarafından başlatılan ’Sürdürülebilir Kampüs’ projesine peyzaj mimarlığı öğrencilerinden proje desteği geldi.

BURSA 23.02.2022, 11:07
‘Sürdürülebilir Kampüs’ çalışmalarına öğrencilerden proje desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi tarafından başlatılan ’Sürdürülebilir Kampüs’ projesine peyzaj mimarlığı öğrencilerinden proje desteği geldi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un yönlendirmesi sonucunda oluşturulan ’Sürdürülebilir Kampüs’ programı doğrultusunda çeşitli projeler hayata geçiriliyor. ‘Yerleşkemi Tasarlıyorum’ başlığı altında Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı tasarımlar üniversite yöneticilerinin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 3 ay boyunca çalışmalarını sürdüren 4. sınıf öğrencileri, hazırladıkları projeleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Sürdürülebilir Kampüs Programı Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Zencirkıran ve öğretim üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda sundu.

Doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına duyarlı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilere hazırladıkları projelerden dolayı teşekkür etti. Sürdürülebilir Kampüs programı sayesinde gerek akademik ve idari personelden gerekse de öğrencilerden ciddi bir destek gördüklerine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Atalarımızdan miras aldığımız doğayı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek hepimizin görevi. Bursa Uludağ Üniversitesi, çevresi ve doğası ile sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de en gözde kampüslerinden birisine sahip. Bu güzel kampüs ortamını en iyi şekilde korumak ve kollamak zorundayız. Sürdürülebilir Kampüs programını da bu hedeflerle başlattık. Kısa zaman içerisinde çok sayıda proje ürettik ve çalışmalarımızla tüm ülkeye örnek oluyoruz. Bunu yaparken akademik ve idari personelimizin yanı sıra öğrencilerimizden de gönüllülük esasıyla destek almaya başladık” dedi.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü yöneticilerine sürdürülebilir peyzaj konusunda çalışma yapmaları talebinde bulunduklarını açıklayan Kılavuz, “Bölüm yöneticilerimiz de öğrencilere bu talepten bahsetmiş. Öğrencilerimiz de gönüllü olarak birbirinden güzel tasarımlar hazırlamış. Bugün her birinin projelerini görme fırsatı bulduk. Emekleri için öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Konunun uzmanı akademisyenlerimizle birlikte projeleri değerlendirecek ve uygun olanları hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağız. Sürdürülebilir Kampüs programına sahip çıkan, bu konuda bizlere destek veren tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Peyzaj Mimarlığı 4. Sınıf öğrencileri Kübra Nur Safalı, Çağla Korkmaz, Sena Şengül, Beyza Öztürk, Rabia Yalabık ve Şevval Bulut, tamamen sürdürülebilir peyzaj tasarımı ilkeleri doğrultusunda hazırladıkları projelerin sunumunu yaptı. Oluşturulacak jürinin uygun bulacağı projelerin Görükle Kampüsü içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor.

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