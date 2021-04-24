Sümbüllü Bahçe Konağı yenileniyor

Eşsiz manzarası ve muhteşem mimarisiyle yerli ve yabancı turistler ile Bursalı müdavimlerinin buluşma noktası olan Sümbüllü Bahçe Konağı, Osmangazi Belediyesi tarafından kapsamlı bakımdan geçiriliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Salgın sebebiyle kapalı olan tesisimizde, süreci fırsata çevirip kapsamlı bir tadilat gerçekleştiriyoruz. İnşallah Ramazan ayı ile birlikte hastalık sürecinden kurtulup, tesisimizi bayramla birlikte yeniden hizmete açarız” dedi.

Sümbüllü Bahçe Konağı, Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneği altı ayrı yapıdan oluşan, 1921 yılında Bulgaristan’dan Bursa’ya göç eden Vehbi Rasim Dağlı’nın yaptırdığı, bahçedeki sümbüller ve çiçeklerden dolayı Sümbüllü Bahçe Konağı olarak bilinen bir yapı. Tophane sırtlarında bulunan ve sahip olduğu konum ve mimari şıklığı ile Bursa’nın simgelerinden biri haline gelen Sümbüllü Bahçe, 2011 yılı Mayıs ayında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkılarıyla Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa kültür hayatı ve turizmine kazandırıldı. Bugüne kadar pek çok fotoğraf öyküsüne konu olan, eşsiz manzarasının yanında sunduğu cafe ve restoran hizmeti ile farkı ortaya koyan Sümbüllü Bahçe Konağı, 10 yıl aradan sonra kapsamlı bir tadilattan geçiriliyor. Salgın süreci sebebiyle bir yıldır kapalı olan tesiste Mart ayında başlattıkları çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Salgın sürecinde, birçok işletme ve sosyal tesis kapalı. Bizler de bunu fırsata çevirerek, sosyal tesislerimizde kapsamlı bir bakım, tadilat ve boya işleri gerçekleştiriyoruz. Sümbüllü Bahçe Konağımız, mimarisi ve konumu itibariyle Bursa’nın sembollerinden olmuş bir yapı. Bursa’yı ziyaret eden yerli yabancı tüm konukların mutlaka uğradıkları, Bursa insanımızın da vazgeçilmez mekanı olan Sümbüllü Bahçe Konağı, 10 yıldır hizmet veriyor. Salgın sebebiyle kapalı olan tesisimizde, süreci fırsata çevirip kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirdik” dedi.

Mart ayında başlattıkları çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bakım, tadilat ve boya çalışmaları kapsamında Sümbüllü Bahçe Konağı’nda ahşap doğramalar, zemin, tavan ve saçaklar zımpara yapılıp boya ve koruyucu cila uygulaması yapıldı. İç ve dış cephenin tamamında boya ve tadilat yapıldı. Kafe kısmının taban döşemeleri yenilendi. Sur üzeri harpuştalar yenilendi. Bahçedeki zemin kaplamalar ile çatı kiremitlerine kadar Sümbüllü Bahçe Konağı tepeden tırnağa elden geçirildi. Artık son rötuşları yapılıyor. İnşallah Ramazan ayı ile birlikte salgın sürecinden kurtuluruz ve kapsamlı bakım çalışmalarını tamamladığımız tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluruz.” diye konuştu.