Şükrü Şankaya İlkokul’unda 23 Nisan özel etkinliği

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi gönüllüleri, 23 Nisan’a özel gerçekleştirilen coşkulu etkinlikte Şükrü Şankaya İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve Akademi danışmanlığı ile etki alanını daha da genişleterek yoluna devam ediyor. Proje çerçevesinde Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi gönüllü öğrencilerinin katılımıyla Şükrü Şankaya İlkokul’unda saha çalışması yapılarak 23 Nisan özel etkinliği düzenlendi.

İki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak 19 Nisan’da gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde bir akademiden sosyal sorumluluk proje danışmanlığı alan 150 liseli gönüllü, 540 ilkokul öğrencisiyle gün boyu spor, oyun, dans, icat ve yazarlık temalarıyla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Liseli gönüllüler çalışma çerçevesinde gönüllülük bilinci, sorumluluk alma, organizasyon, zaman yönetimi, iletişim ve takım çalışması gibi alanlarda yetkinliklerini güçlendirirken; Şükrü Şankaya İlkokulu öğrencileri de hayal gücü, ritim duygusu, beden perküsyonu gibi alanlarda farklı beceriler kazanarak özgüvenlerini geliştirme şansı buldu.

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi hakkında:

2019 yılında Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve Akademi danışmanlığında 30 öğrenci ile yola çıkılan projeye, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 20 yeni öğrenci daha eklendi ve toplam gönüllü öğrenci sayısı 50’ye ulaştı. Projenin danışmanlığını, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veren SosyalBen Akademi üstleniyor. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi ve birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi akranlar arası bir deneyim paylaşımına da zemin hazırlıyor. Özel okullarda ücrete tabi olan bu tür deneyimlere devlet okullarındaki çocukların erişemiyor olması projeyi, deneyimsel eşitliğin sağlanması adına son derece değerli kılıyor.

Yeşim’in kurucusu merhum Şükrü Şankaya’nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya olanak sağlayan proje, 2021 yılında pandemi koşullarına bağlı olarak yeniden düzenlendi. Proje çerçevesinde kurgulanan eğitimler online ortama taşınarak, öğrencilerin sosyal girişimcilik ve gönüllülük kavramlarını içselleştirilmesi desteklendi. İlk yıl Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde Akademi’den gelen uzman proje danışmanının katılımı ile yüz yüze yapılan eğitimler, 15 günde bir olmak üzere ayda iki kez online platformda gerçekleştirildi.

Etki alanını genişleten projenin ikinci senesinde online olarak devam eden eğitimlerle birlikte çeşitli saha çalışmaları da yapılarak gönüllülük bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Yine proje çerçevesinde öğrenciler, kendi aralarında organize ettikleri ve genç girişimcileri konuşmacı olarak davet ettikleri “Volunteer Talks” söyleşileriyle bilgilerini pekiştirmeye çalışacaklar.