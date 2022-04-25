banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
DEVA Partisi’nde şok istifa!
DEVA Partisi’nde şok istifa!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!

Şükrü Şankaya İlkokul’unda 23 Nisan özel etkinliği

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi gönüllüleri, 23 Nisan’a özel gerçekleştirilen coşkulu etkinlikte Şükrü Şankaya İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

BURSA 25.04.2022, 11:15
Şükrü Şankaya İlkokul’unda 23 Nisan özel etkinliği

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi gönüllüleri, 23 Nisan’a özel gerçekleştirilen coşkulu etkinlikte Şükrü Şankaya İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve Akademi danışmanlığı ile etki alanını daha da genişleterek yoluna devam ediyor. Proje çerçevesinde Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi gönüllü öğrencilerinin katılımıyla Şükrü Şankaya İlkokul’unda saha çalışması yapılarak 23 Nisan özel etkinliği düzenlendi.

İki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak 19 Nisan’da gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde bir akademiden sosyal sorumluluk proje danışmanlığı alan 150 liseli gönüllü, 540 ilkokul öğrencisiyle gün boyu spor, oyun, dans, icat ve yazarlık temalarıyla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Liseli gönüllüler çalışma çerçevesinde gönüllülük bilinci, sorumluluk alma, organizasyon, zaman yönetimi, iletişim ve takım çalışması gibi alanlarda yetkinliklerini güçlendirirken; Şükrü Şankaya İlkokulu öğrencileri de hayal gücü, ritim duygusu, beden perküsyonu gibi alanlarda farklı beceriler kazanarak özgüvenlerini geliştirme şansı buldu.

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi hakkında:

2019 yılında Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve Akademi danışmanlığında 30 öğrenci ile yola çıkılan projeye, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 20 yeni öğrenci daha eklendi ve toplam gönüllü öğrenci sayısı 50’ye ulaştı. Projenin danışmanlığını, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veren SosyalBen Akademi üstleniyor. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi ve birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi akranlar arası bir deneyim paylaşımına da zemin hazırlıyor. Özel okullarda ücrete tabi olan bu tür deneyimlere devlet okullarındaki çocukların erişemiyor olması projeyi, deneyimsel eşitliğin sağlanması adına son derece değerli kılıyor.

Yeşim’in kurucusu merhum Şükrü Şankaya’nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya olanak sağlayan proje, 2021 yılında pandemi koşullarına bağlı olarak yeniden düzenlendi. Proje çerçevesinde kurgulanan eğitimler online ortama taşınarak, öğrencilerin sosyal girişimcilik ve gönüllülük kavramlarını içselleştirilmesi desteklendi. İlk yıl Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde Akademi’den gelen uzman proje danışmanının katılımı ile yüz yüze yapılan eğitimler, 15 günde bir olmak üzere ayda iki kez online platformda gerçekleştirildi.

Etki alanını genişleten projenin ikinci senesinde online olarak devam eden eğitimlerle birlikte çeşitli saha çalışmaları da yapılarak gönüllülük bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Yine proje çerçevesinde öğrenciler, kendi aralarında organize ettikleri ve genç girişimcileri konuşmacı olarak davet ettikleri “Volunteer Talks” söyleşileriyle bilgilerini pekiştirmeye çalışacaklar.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
17°
açık