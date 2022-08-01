Sporcuların yemeği Doybox Bidaa’dan

Türkiye’nin doğa sporları merkezi konumundaki Uludağ, geçtiğimiz günlerde birbirinden zorlu ve renkli görüntülere sahne olan kros yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcuların yemek sponsoru, Ev Dışı Tüketim (EDT) sektöründe faaliyet gösteren Yankı Yemek Sanayi AŞ iştiraki olan Doybox Bidaa oldu.

Bu yıl yüzlerce amatör sporcunun katılımı ile 22-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Uludağ Premium Ultra Trail etkinliğinde 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda patika koşuları yapıldı. Organizasyonun yemek sponsorluğunu üstlenen Doybox Gıda Operasyon Yöneticisi ve Gıda Mühendisi Esranur Koçi, sporculara Bidaa markasıyla pazarda yer alan çorba ikram ettiklerini söyledi. Sporcuların, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi parkurlarda Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen atmosferinde yarıştıklarını kaydeden Koçi, “Doğa sporları merkezi Uludağ’da gerçekleştirilen muhteşem bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yankı Yemek Sanayi’nin 30 yıllık birikimini arkasına alan Doybox Gıda’nın Bidaa markasıyla hazır paket yemek ürünlerini pazara sunduğunu belirten Esranur Koçi, müşterilerine ev yemeği lezzetinde ve kalitesinde sundukları ürünlerin beğeniyle tüketildiğini ifade etti. Bidaa hazır paket yemek ürünlerini fuarlar ve sponsorluk anlaşmaları ile daha geniş kitlelere ulaştırarak pazar paylarını güçlendirdiklerini kaydeden Koçi, yeni nesil beslenme alışkanlığı olarak adlandırılan Ev Dışı Tüketim sektöründe öncü olmak istediklerini söyledi.

Bu sektörde iddialı olmalarını kalite ve lezzetli ürün geliştirmeye bağlayan Esranur Koçi, ayrıca pişirme ve paketleme yöntemlerinde gösterdikleri titizlik sayesinde yemeklerin besin kaybını önlediklerini hatırlattı. Büyük bir organizasyona sponsor olmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu vurgulayan Doybox Gıda Operasyon Yöneticisi Esranur Koçi, “3 gün süren ve 5 zorlu parkurda gerçekleştirilen Uludağ Patika koşularına katılan yüzlerce sporcu, Bidaa’nın ev yemeği lezzetindeki çorbasını içerek karnını doyurdu. Uludağ’ın büyüleyici atmosferinde yarışan sporcular, Bidaa çorbası içerek enerji ihtiyacını karşıladı” şeklinde konuştu