Spor Şenlikleri’nde görev alanlara teşekkür plaketi

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde görev alanlar için özel bir gece düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sporun gelişimine önemli katkı koyan bu etkinlikte görev alan herkese minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri 19 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde 22 bin 450 öğrencinin katılımıyla coşku içinde gerçekleşti. Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte 22 ayrı branşta gerçekleştirdiği şenliklerin başarıyla gerçekleşmesinde emek verenler düzenlenen gecede Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ile bir araya geldi.

Gecede konuşan Başkan Erdem, spor adına önemli bir organizasyon olan bu şenliklere destek veren Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, büyük emek veren okulların öğretmen ve yöneticilerine minnettar olduklarını belirtti. Amaçlarının çocukları yarıştırmaktan çok spora yönlendirmek olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “ Yerel yönetimler ile kamu kurumlarının beraber çalışması ile çok güzel projelerin hayata geçebileceğini ve uzun soluklu olabileceğini spor şenlikleri bize net olarak gösteriyor” diyerek, şenliklerde görev alan tüm eğitimci ve çalışanlara teşekkür etti.

Çocukları, sporla, kardeşlikle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nilüfer İlçe Milli Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de “ Nilüfer Belediyesi ile bir çok projeyi ortak gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de bu yıl 20. kez gerçekleştirdiğimiz spor şenlikleri” dedi. Tüfekçi, Nilüfer Belediyesi ile birlikte Boyun Kadar Kitap Oku, Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması gibi projeleri de geniş katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu etkinlikler rutini bozan, tamamen lakosyona özgü, bizim yüreklerimizi ortaya koyduğumuz çalışmalardır” dedi.

Konuşmaların ardından, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer bir ay boyunca şenliklerde görev alan Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri Tertip Kurulu, Yürütme Kurulu Üyeleri ile Branş Koordinatörleri ve Branş Yürütme Kurulu Üyelerine plaket vererek yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.