Söyleşilere rekor katılım

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarına ilgi, hafta sonunda adeta doruğa çıktı. Bekir Develi’nin söyleşisine beklenenin üzerinde katılım olunca Osmangazi Salonu’nun ikinci balkonu da izleyicilere açıldı. Ercan Kesal ve Emrah Safa Gürkan’ın söyleşilerinde de yoğun ilgi sebebiyle katılımcıların bir kısmı söyleşileri ayakta dinlemek zorunda kaldı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedilen Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, hafta sonu adeta kitap kurtlarının akınına uğradı. Fuaye alanındaki stantlarda oluşan yoğunluğun yanı sıra söyleşilerde büyük katılım, kitap imzalatmak için de uzun kuyruklar oluştu. Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen Bekir Develi’nin söyleşi programına beklenenin üzerinde katılım olunca salonun ikinci kat balkonu da kitapseverlere açıldı. Ercan Kesal ve Emrah Safa Gürkan’ın söyleşi programlarında da ilgi yoğun olunca bazı katılımcılar programları ayakta takip etmek zorunda kaldı. Söyleşi programları kadar yazarların imza etkinliklerinde de büyük ilgi vardı. Kitapseverler takipçisi oldukları yazarlara kitaplarını imzalatabilmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nın konukları arasında Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de vardı. Gözgeç, stantları gezerek hem yayınevi sorumluları hem de yazarlarla sohbet etti. 120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuarda bugün de önemli isimlerin söyleşileri gerçekleştirildi.

Oyuncu ve Yazar Ahmet Mümtaz Taylan Orhangazi Salonu, Bircan Yıldırım ve Savaş Ş. Barkçin Osmangazi Salonu’nda, Zeynep Göğüş Hüdavendigar Salonu’nda ve Abdurraman Uzun da Muradiye Salonu’nda yapılan söyleşi programında okurlarıyla bir araya geldi.