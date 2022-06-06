Sorunsuz bir yaz için Büyükşehir sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biri olan sivrisinekle mücadele çalışmalarının startını Hüdavendigar Kent Parkı’nda verdi. İlaçlama çalışmalarında kullanılacak amfibik araçla Nilüfer Çayı’na inen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilaçlama çalışmalarının Tarım ve Peyzaj A.Ş.’ye geçmesi ile daha önce mevsimlik olarak çalışan personelin de artık daimi işçi olarak yıl boyunca hizmet vereceğini söyledi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını 17 ilçede Tarım ve Peyzaj A.Ş marifetiyle tek elden yürütüyor. Bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi, batı nil virüsü ve zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirler de alınmış oluyor. Bursa genelinde 47 bin 475 adet sivrisinek üreme kaynağı, 2 bin 391 adet ahır-gübrelik-çöp depolama alanı ve kesimhane gibi yerler ile 103 bin 150 adet çöp konteyneri, sezon boyunca periyodik olarak biyosidal ürünler kullanılarak ilaçlanacak.

Tam zamanlı çalışma

Yıl boyu devam eden ilaçlama çalışmalarının yaz sezonu startı, Hüdavendigar Kent Parkı’ndan verildi. Törende 231 ilaçlama personelinin yanı sıra çalışmalarda kullanılacak 78 adet ilaçlama aracı, 50 adet pülvarizatör, 60 adet ulv makinesi, 13 adet mist blower, 11 adet sırt atomizörü, 30 adet kanal sisleme makinesi, 1 adet 4x4 amfibik araç ve 100 adet sırt pompası da hazır bulundu. Alana gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, personelle tek tek selamlaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu ilaçlama araç ve ekipmanın birçok ilde olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, daha önce özel şirket tarafından yapılan çalışmaların artık Tarım ve Peyzaj A.Ş tarafından gerçekleştirildiğini, mevsimlik çalışan pek çok işçinin de tam zamanlı olarak Büyükşehir ailesine katıldığını belirtti.

Vatandaşlara uyarı

Bursa genelinde çevre sağlığı ilaçlama çalışmaları doğrultusunda sivrisinek, karasinek, haşere ve yeşil alan mücadelesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu yıl iştirakimiz olan Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde; araç, ekipman ve personel temini noktasında daha ekonomik şekilde hizmet vermeye başladık. Ayrıca daha önce personelimizin bir kısmı, kış döneminde işe ara vermek zorunda kalıyordu. İmzalanan bu sözleşme ile personelimizin de 12 ay boyunca hizmet vermesi ve kış döneminde işsiz kalmaması sağlanmış oldu. Yeterli personelimiz, araç ve ekipmanımız ile ilaçlama faaliyetleri yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Sulak alanlar, inşaat alanları, gübrelik alanlar, çöp konteynerleri, kontrolsüz çöplük alanlar gibi her türlü alana müdahale ediyoruz. Hem uygulayıcı hem de kontrol sorumlusu personellerimizin çalışmaları ile öncelikli olarak larva mücadelesi yapmaktayız. Verdiğimiz mücadelenin yanında vatandaşlarımızdan da çevre temizliğine dikkat ederek, atıl durumdaki kapların içindeki suların biriktirilmemesini sağlayarak, sürece destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra her türlü sulak alanda ilaçlama yapabilecek donanıma sahip amfibik araca binerek, Nilüfer Çayı içinde kısa deneme turu attı.