Sokak sanatçılarından muhteşem final

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali, Light in Babylon konseriyle tamamlandı.

Bursa’da geçtiğimiz yıl pandemiden en çok etkilenen sokak sanatçılarına “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesiyle sağlıklı ortamda sanatlarını icra etme imkanı sunan, ardından Sokak Sanatçıları Festivali ile sanatı sokağa taşıyan Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen Light in Babylon konseriyle son buldu. 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinde 12 farklı noktada müzisyenler, pandomim sanatçıları, tiyatrocular, uzun bacaklar ve palyaçolar hünerlerini sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da final konserini vatandaşların arasında takip etti.

Festivalin finalinde, Light in Babylon grubu sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda alanı dolduran binlerce kişinin alkışları arasında sahneye çıkan grup Hinech Yafa, İstanbul, Canım Benim, Gipsy Love gibi sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Konser sonunda grup sanatçılarına çiçek takdim eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da bizim de ilgilendiğimiz 110 civarında sokak sanatçımız var. Festivalimize, sanatlarına sokakta başlayıp bugün önemli bir grup haline gelen Light in Babylon’la final yapalım istedik. Festivale katılan tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Light in Babylon grubunun solisti Michal Elia Kamal ise “Muhteşem bir şehir ve muhteşem insanlar var. Bizi çok samimi karşıladılar. Bursa’yı çok sevdim. Yeniden gelmek istiyorum” diye konuştu.

Konser, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Light in Babylon grubunun birlikte söylediği ‘Bursa’nın ufak tefek taşları’ türküsüyle son buldu.