Sokak sanatçıları, festivale hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Sokak Sanatçıları Festivali’ne katılacak sanatçılar, performanslarını son değerlendirme toplantısında sergiledi.

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sokak sanatçılarına nefes olabilmek hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Sokak Sanatçıları Festivali’nin ikincisi, 3-5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. Bursa Sokak Sanatçıları Festivali çerçevesinde, kentin belirlenen çeşitli noktalarında sistemli şekilde sanatlarını icra edecek olan sanatçılar, son değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Sokak sanatçısı kimlik kartı almak isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine, festival öncesi son bir değerlendirme yapıldı. Festivalde yer almak isteyen müzisyenler; pop, halk müziği, sanat müziği, klasik, arabesk ve Anadolu rock alanlarında performanslarını sergiledi.

3 Haziran Cuma günü saat 14.00’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda katılımcıların bireysel ve gruplar halinde sahne alacağı festival, saat 17.30’da kortej yürüyüşü ile başlayıp 5 Haziran Pazar günü saat 20.45’te Light In Babylon’un final konseriyle son bulacak.

Konuyla ilgili detaylara ve festival akışına, bursaorkestra sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.