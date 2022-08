Sokak hayvanlarının dostu, İnegöl Belediyesi

İnegöl Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hizmetleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla can dostlarının en sadık dostu konumunda. 17 Ağustos Evsiz Hayvanlar Günü çerçevesinde sokak hayvanlarına ilişkin yapılan çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehirde yaşayan her canlının sorumluluğunu üstleniyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi, sadece vatandaşlar değil sokaklarda yaşayan can dostları için de hizmet üretiyor. Bu doğrultuda Karalar bölgesinde bölgenin en donanımlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ile Hayvan Hastanesini hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bu merkez ile can dostlarına şifa dağıtıyor. Çevre illerden gelen hayvanların tedavilerinin de yapıldığı merkez ile İnegöl Belediyesi, örnek bir hizmet sunuyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 17 Ağustos Evsiz Hayvanlar Günü nedeniyle İnegöl Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, şehirde yaşayan her canlının sorumluluğunu üstlendiklerini ifade ederek; “Bizler sadece insanları değil, şehrimizin hayvanlarını da bitkilerini de tarih kokan sokaklarını, caddelerini de önemsiyoruz. Bu şehirde nefes alan her canlının üzerinde sorumluluk hissediyoruz. Bu düşünce ile bölgemizin de en donanımlı hayvan hastanesini içerisinde barındıran Sahipsiz Hayvanlar ve Bakım ve Tedavi Merkezini İnegöl’e kazandırdık. Bu merkez sayesinde hem can dostlarımız hem de sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşlarımızın ilettiği talep ve başvuruları yerine getiriyoruz” dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bir yandan besleme, bir yandan tedavi ve bir yandan da sahiplendirme çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Müdürlüğümüz 2022 yılının ilk 7 aylık sürecinde 2 bin 981 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Yine 225 hayvan merkezimizden sahiplendirildi. Sahiplenmelerle ilgili de merkezimizden kedi ve köpek sahiplenen vatandaşlarımıza 6 ay boyunca rutin aşı ve tedavileri karşıladığımızı hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda can dostlarımız için şehir dışında kalan alanlarda 10 ayrı noktada doğal yaşam alanları oluşturduk. Boğazköy barajı mevkiinde yapılan bu alanlara ilaveten Kurşunlu bölgesinde de 10 barınma alanı oluşturulması için çalışmalarımız devam ediyor. Yine can dostlarımıza daha iyi şartlarda hizmet sunmak adına donanımlı bir araç alımı yaptık. Hayvan toplama ve hayvan sevkinde kullanılan bu araç ile can dostlarımıza daha uygun şartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz.”