Sokak hayvanlarına büyükşehir şefkati

Bursa’nın 17 ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarına beslenmeden sağlıklı barınak teminine kadar her alanda sahip çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayvan severler ve mahalle gönüllülerinin katılımıyla hafta sonunda besleme ve çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdi.

Bursa’da sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Bademli Barınağı’nda 2022 yılı boyunca 5 bin 17 tedavi, 8 bin 435 parazit uygulaması, 4 bin 957 kısırlaştırma ve 4 bin 957 aşı olmak üzere toplamda 23 bin 366 adet tedavi gerçekleştirildi. Yine aynı dönemde mahalle gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvan severlerin de katılımı ile 17 ilçe genelinde besleme faaliyetlerine ağırlık verildi. Belirlenen 139 noktada haftada 2 kez olacak şekilde düzenli besleme ve alan temizliği yapılırken, sokak hayvanlarının beslenmesi için yıl boyunca 60 tondan fazla mama harcandı.

Havaların soğuması ile birlikte can dostlarının barınma ve beslenmesi için 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları ve sahil kenarları gibi yerlere 134 adet köpek ve kedi kulübesi yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, bakım ve besleme faaliyetlerinin yanı sıra hayvan sağlığı ve sevgisi konularında eğitim çalışmalarına da ağırlık veriyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görevli veterinerler, belirli periyotlarla, ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü uzmanlarınca gönüllü vatandaşlara, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verildi.

Her can kıymetli

Bursa’da ‘sahipsiz sokak hayvanı’ kavramını ortadan kaldırmak adına önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm can dostlarına Büyükşehir olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Her canın kendileri için kıymetli ve değerli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu anlamda Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimizde özverili bir çalışma sergiliyoruz. Sokakta yaralı, hasta veya bakıma muhtaç bir hayvan olduğu ihbarı bize ulaşır ulaşmaz ekiplerimiz derhal harekete geçiyor. Sadece bu yıl 23 binden fazla tedavi hizmeti verdik. Takdir edersiniz ki sadece Büyükşehir olarak her noktaya ulaşmamız mümkün değil. Özellikle sokak hayvanları konusunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halindeyiz. Besleme noktasında onlara mama takviyeleri veriyoruz. Birlikte bakım ve besleme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en modern sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinden birini Bursa’mıza kazandırma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.