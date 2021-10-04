Sokak hayvanları için gece düzenlediler

Nuh’un Gemisi Yaşam Hakları ve Dayanışma Derneği ve Karadereli Şirketler Grubu’na bağlı Terma City işbirliğiyle sokak hayvanları için gece düzenlendi.

Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan hayvan dostu otel Terma City, Dünya Hayvan Hakları gününde hayvan severleri bir araya getirdi. Nisan Nicole Rona’nın şarkılarını hayvan dostları için söylediği gecenin geliri Nuh’un Gemisi Yaşam Hakları ve Dayanışma Derneği’ne aktarıldı. Karadereli Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesi Elvan Karadereli, böyle bir geceye katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “Çocukluğundan beri sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum. Böyle bir geceyle sokak hayvanlarına destek olmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Dernek yöneticisi de olan sanatçı Nisan Nicole Rona, Nuh’un Gemisi Yaşam Hakları ve Dayanışma Derneği’nin yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Sadece İstanbul değil Türkiye’nin birçok noktasına gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını belirten Rona, “Hayvan sahiplendirmeleri orman beslemeleri yapıyoruz. Hayvan kurtarmaları ve tedavilerini de yapmaktayız. Böyle bir gecede destek verdiği için Elvan Karadereli’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

Geceye ünlü oyuncu Cem Özer’in yanı sıra iş ve siyaset dünyasının birçok ismi de katıldı.