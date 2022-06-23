banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Sokak basketbolu nefes kesti

Bursa’da 30 yıldır geleneksel olrak düzenlenen sokak basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

BURSA 23.06.2022, 13:38
Sokak basketbolu nefes kesti

Bursa’da 30 yıldır geleneksel olrak düzenlenen sokak basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 yıldır geleneksel olarak düzenlenen sokak basketbol turnuvasını nefes kesti. Küçük kızlar kategorisinde Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Uludağ İçecek Mustafakemalpaşa bayisinin sponsorluğu ile birlikte katılan ’Frutti Extra Küçük Kızlar takımı’ turnuvada kategorisinde 1. oldu.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu