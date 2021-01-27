Soğukta aç kalan hayvanları jandarma elleriyle besledi

Bursa’da soğuk havada doğada aç kalan hayvanları jandarma ekipleri elleriyle besledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi soğuk ve yağışlı havada yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz sokak hayvanlarını bulup aç kalan hayvanları mama vererek karınlarını doyurdu. "Hayvanı Seven İnsanı da Sever" uygulaması kapsamında Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde sahipsiz hayvanlar jandarma ekipleri sayesinde aç kalmadı.