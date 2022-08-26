Softaoğlu Mehmed Pehlivan dualarla anıldı

Ata sporlarının yaşatılmasına büyük özen gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi, güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan’ı Demirci Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla andı.

Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yağlı güreşten cirite, okçuluktan rahvana kadar tüm ata sporlarının yaşatılması için farklı etkinliklere imza atıyor. Bursa’nın Demirci Mahallesi’nde 1786’da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte er meydanında anılacak. Adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan adına 1966’dan 1978 yılına kadar aralıksız 12 kez yapılan, 13’üncüsü de son kez 1993 yılında gerçekleştirilen güneşlerin 14’üncüsü, 29 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 28 Ağustos Pazar günü Yunuseli Havaalanı’nda yapılacak olan ve 60’ı baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivanın katılacağı organizasyon öncesi Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Demirci Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Softaoğlu Mehmed Pehlivan’ı anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın torunu İbrahim Künhan, Güreş Ağası Zeki Acar, Demirci Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Sporcuları ve mahalle sakinleri katıldı.

Bursa’nın önemli değeri

Törenin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel spor dallarının yaşatılması adına özel ilgi gösterdiklerini söyledi. Bursa’nın her alanda olduğu gibi sporda da önemli değerleri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Onlardan bir tanesi de Demirci Mahallesi’nde meftun olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan. Yaklaşık iki yüz yıl önce yaşamış, sarayın başpehlivanı olmuş, bükülmeyen bir bilek, yenilmeyen bir güç açıkçası. Dönemi içerisinde sembol isimlerden bir tanesi. İstiyoruz ve arzu ediyoruz ki yeni güreş şampiyonlarımız olsun, başpehlivanlarımız olsun, Softaoğlu Mehmed Pehlivan onlara örnek olsun. Daha önce 1966 ile 1978 yılları arasında 12 defa organizasyon yapılmış ama köyün imkansızlıkları dolayısıyla 1993 yılında son bir kez daha yapılmış. Yani toplamda 13 kez, şimdi de 14. kez Bursa Büyükşehir öncülüğünde, muhtarlığımızın destekleri, arkadaşlarımızın gayretleri ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla inşallah 60’ı başpehlivan olmak üzere bin civarında pehlivanı farklı kategorilerde Yunuseli Havaalanında ağırlamış olacağız. Ben tüm Bursalı hemşehrilerimizi 28 Ağustos Pazar günü güreş etkinliklerimize bekliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş edilen duaların ardından mahalle sakinlerine aşure ikramında bulundu.

Softaoğlu Mehmed Pehlivan kimdir?

Saray Başpehlivanı Softaoğlu Mehmed Pehlivan, 1786 yılında Bursa’nın Demirci köyünde doğdu. 2 metreden uzun boyu, 200 kg kadar kilosu ile devrinin en iri cüsseli pehlivanıydı. Osmanlı’nın ilk güreş tekkesi olan ve Bursa Atıcılar’da açılan Bursa Güreş Tekkesi’nde yetişti. Kısa sürede Osmanlı Sultanı II. Mahmud’un dikkatini çekerek saraya davet edildi. 12 Haziran 1812 tarihinde Çinili Köşk’te gerçekleşen karşılaşmada Prizrenli Olise’yi, 26 Haziran 1812 tarihinde de Gostivarlı İskender’i 4 saate yakın bir güreşten sonra yenerek padişahın takdirini kazandı. Güreşteki mahareti sayesinde ‘Saray Başpehlivanı’ oldu ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar bu unvanı taşıdı. Osmanlı Devleti’nin en büyük pehlivanlarından birisi olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan, 13 Nisan 1831 Çarşamba günü, henüz 45 yaşındayken doğduğu köyde hayata veda etti.